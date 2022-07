¿Cuál es la canción de Metallica que toca Eddie en Stranger Things?

Stranger Things es una de las series de Netflix más relevantes de los últimos años y que más fans ha recaudado por el mundo, y parte de este éxito es gracias a la melancolía y los recuerdos que genera la serie ubicada en los años 80´s.

La música de aquella época ha marcado a varias generaciones, tanto de ese tiempo como de la actualidad y eso le ha dado un impulso extra a Stranger Things, que apenas el pasado 1 de julio lanzó los capítulos finales de su cuarta temporada y en la que la música ha jugado un gran papel de nuevo, pues una de las canciones que aparecen en la serie ha conseguido tres Récord Guinness y otra de ellas ha causado gran sensación y emoción debido a la escena en la que Eddie Munson se dispone a tocar una legendaria rola de Metallica para atraer a los murciélagos que hacen guardia en la casa del villano de esta temporada.

La canción que el personaje toca es Master of Puppets y gracias al impacto de la serie ya entro al top 50 global de Spotify, la canción se posicionó en el lugar 26 de la lista, justo por encima de Después de la playa de Bad Bunny, One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa y Vegas de Doja Cat.

Que puta escena tan perfecta.

Master of Puppets fue lanzada por Metallica hace 37 años y se convirtió en una de las mejores canciones de metal de la historia. Joseph Quinn, el actor encargado de dar vida a Eddie Munson dijo en una entrevista que desde que leyó por primera vez el guion de ese capítulo corrió a comprar una guitarra eléctrica para poder ser él mismo quien tocará Master of Puppets y lograran una escena increíble con tintes épicos que si no has visto te va a encantar.

¿Cuál es el significado de Master of Puppets?

Master of Puppets es la canción que Metallica ha tocado más veces en vivo y es una metáfora sobre la adicción a las drogas y sobre cómo estas controlan a sus consumidores como si fueran marionetas, además de que en Stranger Things entra como anillo al dedo, pues el significado del título de la canción es “Maestro de las Marionetas” y esto se puede relacionar con el villano de esta parte de la serie que controla todos los hilos de las cosas extrañas que suceden en Hawkins.

