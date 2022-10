Esta es la canción inédita de Queen con Freddie Mercury

La banda británica Queen dio a conocer un tema inédito interpretado por Freddie Mercury, 30 años después de su trágica muerte.

Se trata del primer tema nuevo en más de ocho años que incluye la reconocible voz de su fallecido líder.

El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor informaron por primera vez a los fans sobre la existencia de “Face it alone”, un tema descartado de las sesiones de ‘Miracle’, el disco que publicaron en 1989, dos años antes de la muerte de Freddie Mercury .

El equipo de producción y archivo de Queen lo encontró nuevamente cuando comenzaron a trabajar en una próxima reedición del álbum, que se lanzará en noviembre.

Nos habíamos olvidado de esta pista. Pero allí estaba, esta pequeña joya. Es maravilloso, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionante -señaló Taylor en un comunicado.

La llegada de la canción es la primera etapa que desembocará al 18 de noviembre, fecha en la que llegará una nueva reedición del álbum ‘The Miracle’, y que ahora estará disponible en una fantástica caja edición para coleccionista ‘Queen The Miracle Collector’s Edition’.

Queen - Face It Alone (Official Lyric Video)

El disco incluirá seis canciones inéditas, así como diálogos entre los integrantes de la banda -Mercury, May, Taylor y el bajista John Deacon- mientras estaban en el estudio.

En 2014, Queen incluyeron el dúo de Freddie Mercury con Michael Jackson en ‘There Must Be More to Life Than This’ dentro de la recopilación de grandes éxitos ‘Queen Forever’, pero esta es la primera vez que sale una pieza nunca antes publicada.

Estoy feliz de que nuestro equipo haya podido encontrar este tema - dijo May.

Freddie Mercury murió en 1991 a la edad de 45 años, un día después de revelar públicamente que le habían diagnosticado VIH.

Algunos de sus mayores éxitos son la icónica “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “Another One Bites The Dust” y “Don’t Stop Me Now”.

Con infromación de Reuters

