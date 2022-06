BTS estrena ‘Proof’ su álbum antológico ¿Cuál es el primer sencillo?

Para celebrar sus nueve años en el mundo de la música, la banda de k-pop BTS lanzó su álbum antológico Proof el cual consta de 48 tracks y celebra su trayectoria desde su debut en 2013 hasta la actualidad.

Proof está conformado por tres discos y cuenta con algunos de los más grandes éxitos de la agrupación, así como demos, versiones acapella, material inédito y melodías nuevas como Run BTS y For Youth.

De entre las cosas increíbles de las que consta este disco, es que de las 48 canciones, 45 son éxitos de sus discos anteriores y tres de ellas son inéditas.

¿Cuáles son los nuevos temas de “Proof”’?

El primer tema Yet To Come, el cual es un tema pop que habla del propio futuro de la banda, pues pese a que han estado nueve años juntos, saben que lo mejor siempre está por venir.

La nueva versión de Run BTS tiene una fusión de sonidos de pop y hip hop, el cual está más acorde a los tiempos modernos y refleja el carisma y la evolución de la banda.

Finalmente el tema de For Youth, tiene una nueva versión pero es un poderoso y emotivo tema que la banda dedico a las ARMYS en un increíble concierto hace un par de años.

¿A qué hora se estrena “Proof’?

“Proof’ se estrenó a las 13:00 horas (hora Corea del Sur), por lo que en México está disponible desde las 23:00 horas.

Aquí te dejamos el primer tema del album Proof que lleva por título Yet To Come, el cual a menos de 12 horas, ya suma 700 mil reproducciones.

Yet To Come

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

lmo