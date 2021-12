Presume boleto para ‘Spider-Man: No Way Home’ y le roban el código

El estreno de Spider-Man: No Way Home ha dado mucho de qué hablar, no solo por el contenido de la película, sino por algunas de las anécdotas de los fanáticos, primero unos jóvenes peleando en una fila por boletos y recientemente la de un chico que compartió su boleto en redes sociales y fue víctima de robo.

El joven llamado Daniel Moreno contó en Facebook que el pasado 30 de noviembre, día de la preventa de los boletos para Spider-Man: No Way Home, perdió la cabeza de la emoción de conseguir una entrada por lo que lo difundió en redes sociales, situación que fue aprovechada por alguno de sus contactos, quien le robo su pase.

“Ya se hizo campeones. Sin filas ni nada.”, escribió Daniel en su cuenta para presumir el boleto para Spider-Man: No Way Home entre sus amigos.

El joven detalló que el boleto era para la función del pasado 16 de diciembre y que su error fue no haber tapado el código QR y los datos del cine.

“Se pasaron de lanza nunca pensé que alguien pudiera ser así. Me robaron el código QR de los boletos, en fin, la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitará más que yo”, escribió el día de la función.

Por boletos de ‘Spiderman’, se agarran a golpes en la fila

Otro suceso que también llamó la atención fue que la madrugada del lunes los cines cuando comenzaron la preventa de los boletos para las primeras funciones de Spider-Man: No Way unos sujetos llegaron a los golpes por obtener una entrada.

En un video difundido en redes sociales se observa a n grupo de personas peleando mientras esperaban en la fila de una sucursal de cine ubicada en una plaza de Cuernavaca, Morelos.

En el metraje se puede observar como 4 individuos se agarran a golpes justo a un costado de la fila para comprar los primeros boletos de la tercera entrega del Spiderman de Tom Holland. La pelea se sale de control a tal punto que los presentes tienen que acudir a separarlos.

El hype por #SpiderManNoWayHome ha llegado a los golpes en una conocida plaza de Cuernavaca. pic.twitter.com/WcqiTmObZG — Daemoniaca™ (@daemoniaca) November 29, 2021

