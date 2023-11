El comentario sexista que le hicieron a Anne Hathaway sobre su carrera cuando era joven

Anne Hathaway abordó recientemente el comentario sexista que recibió cuando era joven, advirtiéndole que su carrera llegaría a su fin a los 35 años. La ganadora del Oscar compartió sus reflexiones sobre este desafiante aspecto de la industria del entretenimiento y destacó la evolución positiva que ha presenciado a lo largo de las décadas.

Cuando comencé en esta industria siendo niña, me advirtieron que mi carrera se desplomaría a la edad de 35 años, algo que sé que enfrentan muchas mujeres -Reveló Hathaway

Sin embargo, la actriz elogió el progreso alcanzado, señalando que más mujeres están construyendo carreras más profundas y duraderas en sus vidas, un avance que considera “fantástico”.

A pesar de estos avances, Hathaway reconoció que todavía hay desafíos por superar. “Obviamente, eso no significa que debamos hacer un desfile de teletipos; alguien me dijo esto el otro día: ‘Hay mucho de qué enorgullecernos y mucho que arreglar'", agregó, subrayando la necesidad continua de abordar cuestiones de género en la industria del entretenimiento.

En otro segmento de la entrevista con Porter Magazine , Hathaway repasó su prolífica carrera cinematográfica, recordando películas emblemáticas que han dejado una huella duradera. Desde éxitos de taquilla como Brokeback Mountain e Interstellar hasta clásicos de la comedia como El diario de la princesa y El diablo viste a la moda, la actriz ha dejado una marca en varias generaciones de cinéfilos.

Es un sentimiento tan dulce saber que estás entretejido en la vida de alguien... No puedo describir el honor de saber que estoy involucrada en los momentos en que la gente necesita consuelo. Me emociona mucho que mi viaje como intérprete haya conectado con la gente. Me encanta [cuando] los proyectos tienen una vida más allá de su lanzamiento inicial

Próximos proyectos de Anne Hathaway

La actriz, que recientemente protagonizó proyectos como Armageddon Time y WeCrashed , espera un emocionante año con el estreno de dos películas: She Came to Me y Eileen. En esta última, Hathaway interpreta a una psicóloga carcelaria de los años 60, un papel que considera un momento significativo en su carrera y que, de alguna manera, responde a una pregunta que le hicieron cuando era una joven actriz de 16 años: "¿Eres una chica buena o una chica mala?”.

Con su continua dedicación y éxito en la industria del cine, Anne Hathaway demuestra que la edad no define el alcance ni el impacto de una carrera actoral, desafiando las limitaciones impuestas por comentarios sexistas y abriendo camino para las generaciones futuras.

