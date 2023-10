Idris Elba revela que sufre esta adicción y tuvo que recurrir a terapia para superarla

Idris Elba se ha ganado el respeto de todos los fanáticos por sus increíbles actuaciones en ‘Más allá de la montaña’, ‘Bestia’, ‘Secuestro en el aire’, ‘La torre oscura’, entre otras. Además, ha demostrado que tiene los dotes necesarios para interpretar cualquier papel, pues nunca le ha gustado encasillarse en un personaje. No obstante, no todo ha sido bueno para el británico, ya que recientemente dio a conocer que sufre de una adicción y tuvo que recurrir a terapia para superarla.

Fue dentro del podcast Changes With Annie en donde Idris Elba se sinceró con el público y reveló que sufre de una adicción al trabajo muy grande, pues no sabe hacer otra cosa que actuar y es por ese motivo que siempre está buscando ocuparse en algún rodaje. Sin embargo, sabe que esto es contraproducente para su salud, es por ese motivo que no dejó pasar esto de largo y se sometió a una terapia para equilibrar su vida.

Por si fuera poco, si no tiene algún proyecto dentro de la pantalla grande, ha buscado la manera de actuar en el teatro o en algunos casos especiales, hacerla de DJ en diferentes eventos, por lo que siempre se mantiene ocupado y no se da tiempo de hacer otra cosa en sus ratos libres, algo que cualquier persona ‘normal’ haría con tal de evitar el estrés o fatiga física.

Así es como Idris Elba lucha contra su adicción al trabajo

Dentro del podcast, Idris Elba aseguró que ningún exceso es bueno, incluso si tiene que ver con el trabajo, es por ese motivo que el actor de 51 años reveló que su terapia le está ayudando demasiado a cambiar estos malos hábitos, ya que considera que su vida debe de tener un equilibrio si es que quiere encontrar la paz de nuevo.

Dentro de mi terapia he estado trabajando para cambiar. Tengo algunos hábitos muy poco saludables que he estado formando. Trabajo dentro de una industria donde me recompensan por este tipo de hábitos nada saludables. Nada que sea extremo, será bueno, todo necesita siempre un equilibrio -Reveló Idris Elba en el podcast Changes With Annie

