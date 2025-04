Otro miembro del reparto de Friends pierde la vida: Tenía la edad de Matthew Perry

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento del actor Nicky Katt, conocido por su breve participación en el reparto de la exitosa serie Friends. Katt, quien tenía 54 años al momento de su muerte, falleció el 8 de abril en Burbank, California, Estados Unidos, justo a la misma edad en que falleció Matthew Perry, uno de los protagonistas más queridos del icónico programa.

La noticia fue confirmada por su representante legal, John Sloss. Diversas figuras del medio cinematográfico expresaron su pesar, destacando el talento, la intensidad interpretativa y el legado artístico que dejó Katt.

¿Quién fue Nicky Katt y por qué era conocido en Hollywood?

Nacido el 11 de mayo de 1970 en Dakota del Sur, Katt inició su carrera en la actuación siendo un niño. Participó en series como CHiPs, Fantasy Island y Father Murphy, pero su consolidación como actor de carácter llegó en la década de los noventa, de acuerdo a información de The Guardian.

Uno de sus papeles más recordados fue el de Clint Bruno en la película Dazed and Confused, dirigida por Richard Linklater, donde compartió créditos con Matthew McConaughey y Ben Affleck.

A partir de ahí, su carrera incluyó participaciones en títulos como School of Rock, The Limey, Insomnia, Death Proof, Batman: The Dark Knight y la serie Boston Public.

Su presencia en el reparto de Friends fue breve, pero formó parte del extenso universo de actores que dieron vida a personajes secundarios en la popular sitcom de NBC. Katt tuvo una participación en la serie en el episodio titulado “The One with the Mugging” (Temporada 9, Episodio 15).

¿Qué le pasó a Nicky Katt?

Su cuerpo fue encontrado en su apartamento. Según información de NYPost, la causa de su muerte habría sido un suicidio ahorcamiento, de acuerdo al informe del forense del condado de Los Ángeles.

¿Qué otras pérdidas ha sufrido el elenco de ‘Friends’?

La muerte de Nicky Katt se suma a la reciente partida de Matthew Perry, quien falleció en octubre de 2023 por causas relacionadas con el consumo de ketamina. Perry, reconocido por interpretar a Chandler Bing, tenía también 54 años al momento de su fallecimiento.

Asimismo, en ese mismo año, el universo de Friends despidió a Teri Garr, quien participó como actriz invitada. Su fallecimiento fue consecuencia de complicaciones derivadas de la esclerosis múltiple que padecía.

