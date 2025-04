¡Laufey llega a la CDMX! Fecha, precio de boletos y sede del concierto

¿Te vas a perder a Laufey? Aunque no lo creas, la cantautora islandesa-china acaba de anunciar que ofrecerá su primer concierto en solitario en México. Por lo que si eres fan de su música, muy pronto podrás disfrutar de su inigualable estilo en la Ciudad de México (CDMX). Te contamos cómo puedes conseguir los boletos para Laufey.

¡Aparta esta fecha! Detalles del concierto de Laufey en CDMX

Si estabas esperando el momento de escuchar en vivo la música de Laufey, te anunciamos que ese momento llegó. Laufey llega a la CDMX para presentar su propuesta musical que fusiona jazz y pop. Podrás disfrutar su más reciente sencillo “Silver Lining”,la primera canción original desde Bewitched, el álbum ganador del Grammy. El concierto de Laufey se llevará a cabo en la siguiente fecha:



Cuándo: Martes 27 de mayo , en punto de las 21:00 horas

, en punto de las 21:00 horas Dónde: Teatro Metropólitan

¿Cuánto cuestan los boletos del concierto de Laufey en CDMX y cómo conseguirlos?

El concierto de Laufey en CDMX es una experiencia que definitivamente no te puedes perder, por lo que te recomendamos que saques la cartera y estés pendiente de la preventa y venta general de los boletos que se llevarán a cabo esta semana, a través de Ticketmaster.

Preventa Banamex

La preventa de los boletos para el concierto de Laufey se llevará a cabo este miércoles 16 de abril y comenzará a las 10:00 a.m. y hasta las 10:00 p.m.

Venta general

La venta general de los boletos para Laufey se llevará a cabo el jueves 17 de abril, a partir de las 10:00 a.m.

¿Quién es Laufey?

Laufey es una talentosa cantautora nacida en Reikiavik, Islandia. No obstante, creció en Washington, D.C., donde aprendió piano y violonchelo y, más tarde, estudió en el Berklee College of Music. Fue durante su estancia en esta prestigiosa escuela de música, donde la famosa compuso su EP debut de 2021, Typical of Mesencillo. Laufey explotó con su primer sencillo “Street by Street”, que debutó en el número uno de la radio islandesa.

Desde entonces, Laufey ha cosechado importantes éxitos como un álbum en el Top 20 de Billboard, una designación Forbes 30 Under 30, fue designada una de las 2025 Mujeres del Año de TIME, por mencionar algunos.

¡No te lo puedes perder! Consigue tus boletos en Ticketmaster y vive una experiencia sensorial en el primer concierto en solitario de Laufey en la CDMX.

