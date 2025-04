Stray Kids ¿Quiénes son los integrantes de la banda coreana? Conoce detalles exclusivos de cada miembro

¡Prepárate, STAY! Stray Kids, la sensación del K-pop originaria de Corea, llega al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México los días 12 y 13 de abril de 2025. Si te preguntas quiénes son los integrantes de esta banda que ha conquistado corazones con su talento como cantantes, raperos y esa voz única, en adn40 te traemos todos los detalles exclusivos de cada miembro.

Desde sus roles en las canciones hasta sus adorables personajes de SKZOO, aquí descubrirás por qué Stray Kids es mucho más que un grupo.

Bang Chan

Bang Chan, el carismático líder de Stray Kids, es el cerebro detrás de muchas canciones. Nacido en Australia, este rapero y productor destaca por su voz cálida y su habilidad para unir al grupo. Forma parte de 3RACHA, donde compone junto a Changbin y Han. Su personaje en SKZOO, Wolf Chan, refleja su liderazgo protector. Bang Chan siempre está pendiente de los fans, creando lives que son un tesoro para STAY.

Lee Know

Lee Know, el bailarín principal, enamora con su elegancia en el escenario. Su voz suave y habilidades como rapero complementan su talento coreográfico. Este amante de los gatos tiene a Soonie, Doongie y Dori como sus fieles compañeros, inspirando su SKZOO, Leebit. Lee Know aporta un toque de misterio y carisma a las canciones de Stray Kids, y su humor seco siempre saca risas.

Changbin

Changbin es puro poder como rapero principal. Su energía explosiva y versatilidad lo hacen destacar en cada tema. Junto a Bang Chan y Han en 3RACHA , escribe letras profundas que conectan con los fans. Su SKZOO, Dwaekki, es tan adorable como su lado tierno fuera del escenario. Changbin también sorprende con su voz melódica en canciones más suaves, mostrando su rango artístico.

Hyunjin

Hyunjin, el visual y bailarín estrella, es un imán en el escenario. Este rapero también brilla con su voz expresiva en las canciones de Stray Kids. Su pasión por el arte se refleja en sus pinturas y en su SKZOO, Jiniret. Hyunjin ha modelado para marcas de lujo y su carisma lo convierte en un favorito de las STAY. Su dedicación a mejorar nunca pasa desapercibida.

Han

Han, el as bajo la manga de Stray Kids, es un talento todo terreno. Como rapero, cantante y compositor en 3RACHA, su voz versátil da vida a las canciones. Su SKZOO, Han Quokka, captura su energía juguetona. Han escribe letras que tocan el alma, inspiradas en sus experiencias personales, y su humor hace que los fans lo adoren aún más.

Felix

Felix, con su voz grave inconfundible, es el rayo de sol de Stray Kids. Este australiano no solo es un rapero talentoso, sino también un bailarín excepcional. Su SKZOO, Bbi Bbi Bbi, refleja su dulzura. Felix ama hornear brownies para sus compañeros y su bondad conquista a todos. En el escenario, su presencia magnética hace vibrar a las STAY mexicanas.

Seungmin

Seungmin, la joya vocal, tiene una voz cristalina que eleva cada canción. Aunque es el vocalista principal, también se luce como rapero ocasional. Su SKZOO, PuppyM , muestra su lado tierno. Seungmin es conocido por su perfeccionismo y su amor por el béisbol, lo que lo hace súper relatable para los fans. Su calidez conecta en cada presentación.

I.N

I.N, el maknae (menor) del grupo, roba corazones con su voz dulce y su sonrisa. Este cantante también sorprende como rapero en varias canciones. Su SKZOO, FoxI.Ny, es tan encantador como él. I.N tiene un estilo único y una pasión por la moda que inspira a las STAY. A pesar de ser el menor, su madurez brilla en el escenario.

Woojin (exintegrante)

Woojin fue parte de Stray Kids hasta 2019, aportando su voz poderosa como vocalista principal. Aunque ya no está en el grupo, su paso dejó huella en las primeras canciones como “District 9”. Los fans respetan su decisión de seguir un camino propio, pero Stray Kids sigue siendo un poderoso octeto con Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N.

Stray Kids es un grupo que combina talento, autenticidad y conexión con sus fans. Cada integrante aporta algo único, desde la producción de Bang Chan, el baile de Lee Know, el rap de Changbin, la versatilidad de Hyunjin, la creatividad de Han, el carisma de Felix, la voz de Seungmin, hasta el encanto de I.N. No te pierdas su concierto en el Estadio GNP Seguros, donde estos integrantes prometen un show inolvidable con sus canciones y energía. ¡Consigue tus boletos y vive la magia de Stray Kids!

