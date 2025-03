Quién es Mikey Madison, la ganadora a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025

La 97ª edición de los Premios Oscar se llevó a cabo el 2 de marzo de 2025, noche en la que decenas de artistas de la industria cinematográfica se reunieron para celebrar a las mejores producciones e interpretaciones del último año. Entre las grandes sorpresas de esta gala, estuvo el triunfo de Mikey Madison, quien consiguió llevarse la estatuilla de Mejor Actriz por la labor que hizo en “Anora”, categoría en la que compitió contra personajes como Demi Moore y Karla Sofía Gascón.

Quién ganó el premio a Mejor Actriz en los Oscar 2025

Las puertas del Dolby Theatre de Hollywood se abrieron para festejar la edición de los Premios Oscar 2025, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Año con año, una de las categorías que genera gran interés es la de Mejor Actriz, en la cual en esta ocasión la ganadora absoluta fue Mikey Madison, protagonista de “Anora”, la producción del cineasta estadounidense Sean Baker que se llevó también el galardón a Mejor Dirección, Mejor Guión Original y Mejor Edición.

Getty Images Mikey Madison ganó el Oscar 2025 a Mejor Actriz

El triunfo de Madison resultó sumamente llamativo, pues las apuestas principales se centraban en Demi Moore por su actuación en “La sustancia”. Sin embargo, el talento de Mikey se sobrepuso y logró triunfar en su primera nominación a estos importantes galardones, lo que inevitablemente provocó interés por conocer a fondo acerca de su trayectoria.

Quién es Mikey Madison, la joven promesa que le arrebató el Oscar 2025 a Demi Moore

Mikaela Madison Rosberg, conocida artísticamente como Mikey Madison, es una actriz originaria de Los Angeles, que a sus 25 años, se convirtió en ganadora de una de las categorías con mayor prestigio de los Premios Oscar. Esto debido a que fue reconocida como Mejor Actriz de 2025, mérito que consiguió gracias a su participación en “Anora”, donde le dio vida a Ani Mikheeva, una mujer que se dedica al trabajo sexual en un club nocturno situado en Brooklyn.

La trayectoria de esta joven promesa que venció a Demi Moore en la terna comenzó apenas en 2013 con breves apariciones en cortometrajes nacionales, como Pani’s Box y Bound for Greatness. De acuerdo con información de iMBD, además de “Anora”, entre las producciones de las que Mikey Madison ha formado parte, se encuentran títulos como:



Bound for Greatness , 2014

, 2014 Liza Liza: Skies Are Grey , 2015

, 2015 Nostalgia , 2018

, 2018 Monster , 2018

, 2018 Once Upon a Time in Hollywood , 2019

, 2019 The Addams Family , 2019

, 2019 It Takes Three , 2021

, 2021 Scream , 2022

, 2022 All Souls, 2023

Instagram. @officialmikeymadison Mikey Madison es una actriz estadounidense de 25 años

En televisión, fungió como protagonista de la serie Better Things y tuvo un par de apariciones especiales en Imposters y Lady in the Lake. Sobre su vida personal, son pocos los detalles que se conocen, pues la artista evita tocar estos temas públicamente, sin embargo, se sabe que Mikey Madison tiene un mellizo llamado Miles, así como dos hermanas que se mantienen alejadas de los reflectores.

