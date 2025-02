Muere Roberta Flack, leyenda del soul, y ganadora del Grammy, a los 88 años

Roberta Flack, la cantante ganadora del Grammy cuyas baladas “The First Time Ever I Saw Your Face” y “Killing Me Softly With His Song” fueron mundialmente conocidas en la década de 1970, falleció este lunes a la edad de 88 años.

Elaine Schock, su publicista informó: “Estamos desconsolados porque la gloriosa Roberta Flack falleció esta mañana del 24 de febrero de 2025. Murió pacíficamente rodeada de su familia. Roberta rompió fronteras y récords. También fue una educadora orgullosa”.

La pianista de formación clásica combinó los géneros musicales del jazz, soul, pop y R&B para crear un estilo distintivo y convertirse en una de las cantantes más importantes de Estados Unidos.

Flack reveló en noviembre de 2022 que le habían diagnosticado ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y que ya no podía cantar. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva que afecta las células nerviosas y causa parálisis y muerte.

La cantante ganó cuatro premios Grammy y fue honrada con un premio Lifetime Achievement Award en 2020. Fue la primera artista en ganar dos trofeos consecutivos de Grabación del año por “First Time I Ever Saw Your Face” de 1973 y “Killing Me Softly with His Song” de 1974.

¿Quién era Roberta Flack, referente de soul?

Roberta Flack tuvo varios éxitos número uno en la década de 1970 y produjo 20 álbumes de estudio. Aunque escribió algunas de sus propias canciones y colaboró en otras, se consideraba una intérprete de la música.

Roberta Cleopatra Flack nació el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte. Fue una de los cuatro hijos nacidos en una familia de músicos.

Flack comenzó a tocar el piano cuando tenía nueve años, motivada por su madre, que era organista de la iglesia. Escribió el libro infantil autobiográfico e ilustrado “El piano verde”, sobre su primer piano, que su padre rescató de un depósito de chatarra y pintó. El libro se publicará en 2023.

La legendaria cantante terminó la escuela secundaria a los 15 años y recibió una beca completa para la Universidad Howard, donde se especializó en música. Flack quería ser concertista de piano, pero luego estudió canto y aspiró a ser cantante de ópera.

Renunció a su sueño de asistir a la escuela de posgrado después de la muerte de su padre y se convirtió en maestra de escuela en Washington, D.C. Flack, enseñaba en la escuela durante el día y cantaba en clubes locales por la noche. El músico de jazz estadounidense Les McCann la escuchó cantar en el club Mr. Henry en Washington y la ayudó a firmar un contrato musical.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.