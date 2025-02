Los Grammys que obtuvo Sabrina Carpenter en los premios de 2025

Sabrina Carpenter, la estrella pop que ha conquistado rápidamente la industria musical, celebró su debut en los Premios Grammys 2025 con una noche llena de logros y una inolvidable actuación: ¿Cuántos premios se llevó?

La artista no solo deslumbró en el escenario, sino que también se llevó dos de los premios más codiciados de la noche, consolidando su lugar como una de las principales figuras de la música pop actual.

¿Qué premios ganó Sabrina Carpenter en los Grammys 2025?

En la ceremonia de los Premios Grammy 2025, Sabrina Carpenter se alzó con el galardón a Mejor Interpretación Pop Solo por su éxito “Espresso”. Este fue uno de los premios más importantes que recibió durante la Premiere Ceremony. Además, su álbum Short n’ Sweet se llevó el Grammy a Mejor Álbum Vocal Pop.

La cantante de 25 años también estuvo nominada en seis categorías, incluidas las de Canción del Año y Álbum del Año, logrando una hazaña impresionante al ser considerada en las cuatro principales categorías de los premios, algo logrado solo por 13 artistas previamente.

El show de Sabrina Carpenter en los Premios Grammy 2025

Durante la ceremonia, Sabrina Carpenter ofreció una de las actuaciones más destacadas de la noche. Abrió con una versión divertida y jazzística de “Espresso”, usando un vestido inspirado en un esmoquin brillante que más tarde dejó paso a una interpretación más energética de la misma canción, mientras demostraba sus habilidades de tap dance.

Posteriormente, hizo una transición suave a “Please Please Please”, un tema con influencias de country que sorprendió a la audiencia. La noche culminó con un deslumbrante final en el que regresó al tema “Espresso”, dejando claro por qué esta canción se ha convertido en un éxito global.

Con el lanzamiento de Short n’ Sweet en 2024, Sabrina Carpenter vivió un ascenso meteórico en la música pop, pues la cantante logró colocar sus canciones en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard, convirtiéndose en una de las artistas más prometedoras del momento.

Además, su éxito con el sencillo “Taste”, que debutó en el puesto número 2, la posicionó como una de las solistas más exitosas en la historia de la música pop.

El 2025 también ha sido un año de logros para Carpenter fuera del escenario . Tras participar en la gira Eras de Taylor Swift y su debut en Coachella, la cantante comenzó su primera gira por arenas y produjo un especial navideño para Netflix.

