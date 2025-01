Selena Gómez rompe en llanto por las deportaciones de Estados Unidos: “Lo intentaré todo”

Selena Gómez, la exitosa cantante y actriz, no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el impacto emocional de las recientes deportaciones en Estados Unidos (EUA).

En un video compartido en sus historias de Instagram, la estrella de Only Murders in the Building expresó su dolor y angustia ante las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump, quien ha intensificado las amenazas de destierros masivos.

¿Qué dijo Selena Gómez sobre las deportaciones de migrantes en EUA?

En un mensaje desgarrador, Selena Gómez mostró su tristeza al ver cómo muchas familias, en su mayoría de origen mexicano, enfrentan la incertidumbre y el miedo de la separación familiar.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento tanto, quisiera hacer algo pero no puedo. No sé qué hacer. Intentaré todo, lo prometo”, expresó la cantante, visiblemente afectada, en el video.

Este mensaje fue rápidamente eliminado por la artista, quien luego publicó otro mensaje en sus redes sociales, lamentando que mostrar empatía hacia las víctimas de las deportaciones pudiera generar controversia.

¿Por qué las deportaciones son un tema sensible para Selena Gómez?

Selena Gómez, nacida en Texas y de origen mexicano, ha sido defensora de los derechos de los inmigrantes en EUA. Su familia tiene una historia de inmigración que comenzó en la década de 1970, cuando su tía cruzó la frontera de manera clandestina.

En su carrera, la actriz, protagonista de la película Emilia Pérez, ha buscado visibilizar esta problemática. En 2019, produjo el documental Living Undocumented, que documenta las vidas de las familias inmigrantes no autorizadas en EUA .

Además, en un ensayo para Time Magazine, Gómez reflexionó sobre cómo su propia situación como hija de inmigrantes le otorga una plataforma que siente la responsabilidad de usar para abogar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos.

¿Cómo afectan las nuevas políticas migratorias de Trump a los inmigrantes?

Las recientes medidas ejecutivas de Trump, que buscan acelerar las deportaciones y restringir la entrada de inmigrantes no autorizados, han causado gran preocupación entre las comunidades latinas en los EUA.

La “gran deportación” que el mandatario estadounidense ha prometido incluye la suspensión de las solicitudes de asilo y nuevas restricciones para los inmigrantes indocumentados. Esta situación ha generado temores de que miles de personas puedan ser separadas de sus familias, lo que agrava aún más el impacto de las políticas migratorias del gobierno del país vecino.

