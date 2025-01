Meghan Markle: El sorprendente plan detrás del libro sobre su “divorcio” con el príncipe Harry

Recientemente, surgieron rumores sobre un supuesto libro que Meghan Markle estaría preparando sobre su vida post divorcio con el príncipe Harry, a pesar de que no existe ninguna confirmación oficial de que la pareja esté en proceso de separación.

¿Qué rumores hay sobre el supuesto libro de divorcio de Meghan Markle?

Según un informe publicado por Page Six, el equipo de Markle habría llevado a cabo conversaciones discretas con una editorial para sondear el interés en este proyecto, centrado en la vida de la duquesa tras una posible ruptura con Harry. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que este proyecto literario no fue más que una consulta teórica y que nunca se hizo una oferta formal por el libro.

¿Qué motivó la idea de un libro sobre el “divorcio” de los duques de Sussex?

A pesar de que el libro nunca llegó a materializarse, el concepto de un texto sobre la vida de Meghan Markle después de un hipotético divorcio despertó bastante interés en el mundo editorial.

De acuerdo con Vanity Fair, el libro se habría centrado únicamente en las consecuencias de un eventual fin de la relación con el príncipe Harry, no con su primer marido, Trevor Engelson. Aunque el tema no fue desarrollado más allá de un sondeo, la idea de un “libro de divorcio” ha generado una gran especulación en los medios.

Un editor consultado por Page Six explicó que la pareja Sussex se encuentra más unida que nunca y que su valor en el mercado de los medios radica en su relación. “Ellos no pueden separarse, su valor está en ser una pareja. Si estuvieran separados, no tendrían el mismo impacto”, afirmó esta fuente.

De hecho, la pareja tiene contratos conjuntos, como el de Penguin Random House y su acuerdo con Netflix, lo que hace que cualquier posible ruptura no sea beneficiosa para sus intereses profesionales.

¿Está en crisis la relación entre Harry y Meghan?

A lo largo de 2024, se especuló mucho sobre las dificultades en la relación de los Sussex, especialmente después de que no se les viera juntos durante algunas semanas. Algunos analistas reales y seguidores de la pareja notaron ciertos signos de distanciamiento, como su decisión de trabajar de manera más independiente y los rumores sobre su posible mudanza a Portugal.

No obstante, Harry abordó la situación durante una entrevista en el New York Times DealBook Summit, donde desmintió los rumores de divorcio, asegurando que la pareja simplemente ignora las especulaciones de los medios.

A pesar de estos rumores, varias fuentes cercanas a los Sussex han declarado que la relación de Meghan y Harry sigue siendo muy fuerte, incluso describiendo la forma en que se miran como un ejemplo claro de su afecto mutuo.

¿Qué hay detrás del contrato de libro de los Sussex?

Meghan Markle y el príncipe Harry firmaron un acuerdo de cuatro libros con Penguin Random House en 2021. Hasta el momento, Meghan ha lanzado un solo libro, un cuento infantil titulado The Bench, mientras que Harry publicó su exitoso libro de memorias Spare, que rompió récords de ventas a nivel mundial.

Aunque nunca se concretó el libro de divorcio, la especulación sobre un posible nuevo proyecto de Meghan sigue siendo tema de debate .

