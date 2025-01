Bad Bunny lanza su nuevo álbum de 2025: De qué trata y la letra oficial de “NUEVAYol”

El artista puertorriqueño Bad Bunny comenzó 2025 estrenando su nuevo y sexto álbum de estudio: “Debí tirar más fotos”. En este esperado disco, el reguetonero no solo celebra su amor por Puerto Rico, sino que también aborda de manera profunda y crítica los problemas sociales y políticos que enfrenta la isla, como la gentrificación y los apagones.

Con 17 canciones, el álbum se lanzó el 5 de enero de 2025, justo en la víspera del día de Reyes, y según Bad Bunny, se trata de una sorpresa especial para sus fanáticos.

En un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el cantante apareció vestido como uno de los Reyes Magos, anunciando el lanzamiento de su nuevo disco como un “regalo” para los oyentes:

“Somos los Reyes Magos y venimos de Puerto Rico a decirles que llegamos antes de tiempo”, expresó el cantante mientras sacaba su álbum de un paquete.

De qué trata “Debí tirar más fotos”, el nuevo álbum de Bad Bunny

El disco tiene un tono reflexivo y emocional, con canciones que no solo celebran la cultura de Puerto Rico, sino que también critican los problemas que aquejan a la isla, especialmente la gentrificación.

Con la canción “La mudanza”, Bad Bunny aborda la migración de los puertorriqueños hacia Estados Unidos, comparando la situación de la isla con la de Hawái, estado que ha experimentado una gran transformación a lo largo de los años debido a la colonización y la urbanización.

Letra completa de NUEVAYol, la nueva canción de Bad Bunny

La canción “NUEVAYol” es uno de los temas más destacados del álbum y refleja la visión de Bad Bunny sobre la lucha por la identidad puertorriqueña. A través de su letra, expresa su descontento con la modernización que amenaza la autenticidad de su tierra natal.

¡Nueva Yol!

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (¿pa’ dónde?)

Un verano en Nueva York (¡Nueva York!)

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor (¿pero qué es esto?)

Solo tienes que vivir (¿y este frío?)

Un verano en Nueva York (un ratito na’ má')

Ey, ey, ey, 4 de julio, 4th de July

Ando con mi primo borracho, rulay

Los mío’ en El Bronx saben la que hay

Con la nota en high, por Washington Heights

Willie Colón, me dicen еl malo, ey

Porque pasan los año’ y sigo dando palo’

Vendiеndo disco’ como cuadro’ Frida Kahlo

El perico es blanco, sí, sí, el tusi rosita, eh, eh

No te confunda’, no, no, mejor evita, ey

Un shot de cañita en casa de Toñita y PR se siente cerquita

Sí, sí, sí, como el campeonato, nadie me lo quita

(The best, el mejor)

(Number one, the best, el mejor, ¿okey? ¡Puerto Rico!)

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop

Ey, con reggaeton y dembow?

Ey, con reggaeton y dembow

Sí, con reggaeton y dembow

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop

Ey, con reggaeton y dembow?

Me siento como el Lápiz en Capea El Dough

Cuando yo nací, fue que nació el flow

De la’o a la’o, ping-pong

Un flow pesa’o, Big Pun

Con silenciador, les robamo’ las gata’

James Bond, ey

Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no

Con Los Yankee’ y Los Met’, Juan Soto

A correr, que otra ve’ la sacamo’ 'el estadio

Si te quieres divertir

Con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (ya mismo nos vamo')

Un verano en Nueva— (un ratito má', un ratito)

Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida—

Tú tiene’ piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo quiere’, lo tiene’ que mover

Tú tiene’ piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo quiere’, lo tiene’ que mover

Lo tiene’ que move'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve’

Lo tiene’ que move'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve’

Lo tiene’ que move'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve’

Lo tiene’ que move'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve'-ve’

Shh

“Debí tirar más fotos” también se distingue por su diversidad de colaboraciones, que incluyen artistas como Rainao en Perfumito nuevo, Chuwi en Weltita, y Dei V y Omar Courtz en Veldá.

Además, el álbum presenta géneros típicos de Puerto Rico, como la salsa en Baile inolvidable y la plena en Café con ron, llevando así la música puertorriqueña a nuevas audiencias.

Lista completa de canciones del nuevo álbum de Bad Bunny

La lista completa de canciones incluye títulos como Voy a llevarte pa’ PR, Pitorro de coco, Lo que le pasó a Hawai, y El club, entre otros. Cada tema combina los sonidos tradicionales de la isla con la vanguardia del reguetón y el trap:



NUEVAYoL VOY A LLeVARTE PA PR BAILE INoLVIDABLE PERFuMITO NUEVO WELTiTA VeLDÁ EL CLúB KETU TeCRÉ BOKeTE KlouFRENS TURiSTA CAFé CON RON PIToRRO DE COCO LO QUE LE PASÓ A HAWAI EoO DtMF LA MuDANZA

Además de su música, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con su incursión como director y guionista de un cortometraje que acompaña al álbum. Este corto explora los cambios sociales y culturales que ha vivido Puerto Rico.

En el video, el reconocido cineasta puertorriqueño Jacobo Morales se encuentra con estadounidenses que visitan la isla, mientras se refleja cómo la modernización está transformando el paisaje urbano y social de Puerto Rico.

