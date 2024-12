El momento en que Frankie Muniz reconoció sus problemas de memoria: “No tengo recuerdos de Malcom”

La historia de Frankie Muniz y su pérdida de memoria ha captado la atención pública desde su participación en el programa Dancing With the Stars en 2017. En esa ocasión, el actor reveló que no recordaba su tiempo en el icónico programa de televisión Malcolm in the Middle.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Desde entonces surgieron especulaciones sobre sus accidentes e incluso él mismo reconoció algunos en diferentes entrevistas. No obstante, hace tres años, se sinceró sobre lo que en realidad pasó y explicó cómo ciertos eventos de su vida influyeron.

¿Qué dijo Frankie Muniz sobre su participación en Malcom in the Middle?

En una entrevista en el podcast Wild Ride! with Steve-O , Muniz dijo que, aunque tiene una mala memoria, no todo lo que se decía sobre su presunta amnesia era cierto.

Muniz explicó que, en lugar de atribuir su olvido a las conmociones cerebrales o mini accidentes cerebrovasculares (AIT) que había sufrido, considera que su memoria afectada es el resultado de una vida extremadamente ajetreada desde temprana edad, cuando inició su carrera actoral a los 8 años.

Recordó que su apretada agenda de trabajo hacía difícil retener detalles de su vida en el set de grabación, lo que pudo haber influido en la falta de recuerdos de esa época.

En sus propias palabras, “no es que no recuerde nada, simplemente no puedo recordar ciertos detalles de esos años”. Esta aclaración surgió en respuesta a los rumores sobre las conmociones cerebrales que había sufrido a lo largo de los años, incluidas un total de nueve debido a su participación en deportes y su incursión en el mundo de las carreras de autos.

El origen de la historia sobre la pérdida de memoria de Frankie Muniz se remonta a su participación en el programa Dancing with the Stars. En el episodio de octubre de 2017, comentó que no recordaba mucho de su tiempo en Malcolm in the Middle , lo que desató una ola de titulares sobre su amnesia.

Sin embargo, el protagonista explicó que sus palabras fueron malinterpretadas. Cuando se le preguntó sobre su año más memorable, él mencionó que no recordaba detalles de cuando fue nominado a los Emmy en 2001, lo que generó confusión entre el público.

También comentó que, aunque tuvo episodios de migrañas con aura, estos no se relacionaban directamente con su pérdida de memoria. En cambio, atribuyó su falta de recuerdos a la naturaleza acelerada de su vida durante esos años y a los muchos eventos y actividades en los que estuvo involucrado.

Los recuerdos de Frankie Muniz en “Malcolm in the Middle”

A pesar de haber declarado “no tener recuerdos de Malcom” en su momento, Muniz mantiene memorias vivas de su tiempo en la serie, como su audición para el papel y algunas experiencias con los fans antes de que el programa se estrenara. Sin embargo, en muchos casos, se siente incapaz de distinguir entre los recuerdos y los sueños, dada la intensidad de su vida profesional en su juventud.

Malcolm in the Middle regresa con cuatro episodios completamente nuevos en Disney+, para el disfrute de sus fanáticos. Este regreso trae una nueva oportunidad para los seguidores de la serie de revivir las travesuras y dinámicas familiares que hicieron famosa a la serie.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.