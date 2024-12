Muere querido galán de televisión José de la Torre a los 37 años; esto sabemos

La televisión está de luto tras el fallecimiento del actor José de la Torre, el galán español murió a los 37 años, tras una grave enfermedad que le fue diagnosticada hace unos meses y de la que solo su círculo más cercano conocía.

El actor era conocido por su participación en algunas de las series más populares de España, como ‘Toy Boy’, ‘Amar es para siempre’ y ‘Vis a Vis’. La noticia fue confirmada por el diario de su localidadd, Montilla digital.

Su muerte conmocionó y dejó un vacío en el ámbito televisivo, donde colegas y amigos han manifestado su tristeza. El cantante Pablo Alborán le dedicó un mensaje de despedida.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

No puedo creer que te hayas marchado tan pronto José. Estoy devastado por tu partida. Mando un beso muy fuerte a toda la familia y amigos. Nunca te olvidaremos, José. Estés donde estés, seguro que llevas puesta una camiseta hawaiana, un bigote killer y unas gagas como las que llevábamos aquel día. Te voy a echar mucho de menos amigo -escribió.

Asimismo a través de la cuenta oficial de Plano a Plano, productora de la serie ‘Toy Boy’, se publicó una foto de José de la Torre acompañada de la siguiente dedicatoria: “Desde Plano a Plano, nos unimos al dolor de la pérdida de José de la Torre. Siempre recordaremos tu sonrisa, tu energía, vitalidad y cercanía en cada rodaje y en cada momento. DEP”.

La actriz Luisa Martín también se pronunció: “No pienso hablar de ti en pasado, cariño. No, porque sé que vas a seguir organizando cada cena y cada espacio. Me parte el corazón pensar que no volveré a escuchar tu voz, pero yo voy a seguir hablándote”.

José de la Torre se caracterizó por su dedicación y su capacidad para conectar con el público, dejando un legado que trascenderá más allá de su muerte.

El actor fue incinerado este viernes 6 de diciembre a las 17:30 en la parroquia de la localidad, Francisco Solano más conocida como Iglesia del Santo.

¿Quién era José de la Torre?

José de la Torre nació en 1987 en la ciudad de Montilla, España. Estudió en la Escuela de Arte Dramático (ESAD) de Málaga.

La carrera del actor comenzó participando en el videoclip de Nena Daconte. Posteriormente fue adquiriendo más papeles de más importancia en series como ‘Toy Boy’ (Iván) y ‘Amar es para siempre’. Asimismo, colaboraba también como invitado en ‘Pasapalabra’.

En una entrevista para un medio local dijo que desde niño sintió un amor por la actuación: “Desde muy pequeño encontré refugio en el cine. Pero no tanto en la interpretación, al menos al principio. Era un niño que no paraba de ver películas, simplemente para entretenerme y eso me atrapó y sembró en mí la semilla que más tarde se convertiría en el deseo de querer dedicarme a ello”, declaró.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.