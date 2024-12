Sabrina Carpenter y Barry Keoghan terminaron: Lo que se sabe

La relación entre Sabrina Carpenter y Barry Keoghan, que comenzó a principios de 2024, enfrenta rumores de separación. La pareja habría tenido problemas debido al estilo de vida del actor irlandés, lo que habría llevado a la cantante a tomar distancia. Aunque algunas señales en redes sociales, como interacciones en publicaciones, sugieren que podrían estar juntos, ninguno de los dos ha confirmado la ruptura .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Sabrina Carpenter y Barry Keoghan terminaron su relación?

Fuentes cercanas a la pareja, citadas por medios como People y The Sun, señalan que Carpenter habría terminado la relación hace aproximadamente tres semanas tras sentirse frustrada con los excesos del actor. Sin embargo, la situación sigue siendo ambigua, ya que ambos continúan interactuando en redes sociales. Keoghan reaccionó recientemente a una publicación de la cantante, lo que alimentó especulaciones sobre una posible reconciliación

Por su parte, ninguno de los dos ha abordado públicamente su situación sentimental. En una entrevista con Rolling Stone, Sabrina Carpenter esquivó preguntas sobre su relación con una respuesta que enfatizó su deseo de mantener la privacidad. "¿Cómo puedo eludir esta pregunta?”, comentó la intérprete de éxitos como Please, Please, Please.

Mientras tanto, la artista se concentra en su carrera, con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Short n Sweet, y una gira por Europa. Por su parte, el actor, reconocido por su actuación en Saltburn, tampoco ha realizado declaraciones, limitándose a compartir publicaciones relacionadas con sus proyectos profesionales.

El inicio del romance de Sabrina Carpenter y Barry Keoghan

Sabrina Carpenter, cantante y actriz conocida por su éxito en la generación Z, y Barry Keoghan, el actor irlandés reconocido por sus papeles en Dunkirk y Eternals, comenzó en septiembre de 2023 durante la Semana de la Moda de París.

Aunque no se hizo pública inmediatamente, los rumores sobre su vínculo comenzaron a circular después de que fueran vistos juntos en varios restaurantes de Los Ángeles. A lo largo de los meses, la pareja dejó claro que su relación iba en serio, con el actor acompañando a Carpenter en sus conciertos, como en su actuación en Coachella en abril de 2024.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.