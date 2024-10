¿Suenan campanas? Mónica Noguera y Erik Rubín estarían planeando su boda; esta sería la fecha del enlace

En febrero de 2023 Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al mundo del espectáculo tras anunciar su separación tras 23 años de matrimonio. Un año y ocho meses después, resurge el rumor sobre el romance entre el exvocalista de “Timbiriche” y Mónica Noguera, quienes estarían planeado su boda.

Y es que desde que se anunció la separación de Rubín y Legarreta, se dijo que esta habría sido debido a una infidelidad del también actor de teatro; la “tercera en discordia” habría sido la presentadora de TV y excompañera del periodista Gustavo Adolfo Infante. En su momento, ambos negaron el noviazgo y pidieron respeto a su privacidad.

Esta semana el cantante Jorge Alberto Muñiz Gardner, conocido como “Coque” Muñiz, acudió a una entrevista en el programa donde Mónica Noguera es conductora y sus declaraciones levantaron sospechas; te contamos.

¿Erik Rubín y Mónica Noguera se casan?

En la transmisión en vivo, “Coque” Muñiz compartió todo sobre sus próximas presentaciones en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México (CDMX) e invitó a la audiencia a asistir. No obstante, una mención en particular fue el que llamó la atención:

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica, le hablé a Mónica y sabes que me dijo: ‘Deja que acabe Jesucristo Superestrella, es tremenda’”, aseveró el cantante.

El comentario del artista habría sido en forma de broma. Sin embargo, luego del “chiste”, Noguera interrumpió con un grito y dijo: “No me voy a casar”. No obstante no desmintió que estuviera saliendo con Rubín, lo que provocó que las especulaciones.

Por su parte, en el programa de espectáculos Chisme no like, se aseguró que sí hay una boda en camino y que Mónica Noguera y Erik Rubín han ocultado su relación todo este tiempo.

Hasta el momento ninguno de los involucrados ha dado declaraciones al respecto.

