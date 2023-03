¿Cuáles son los vehículos que deben realizar la verificación vehicular en marzo?

La Secretaría del Medio Ambiente recordó cuáles son los autos que deben realizar la verificación vehicular en el mes de marzo con el propósito de evitar una multa y cumplir con el programa cuyo propósito es disminuir la contaminación en la Ciudad de México (CDMX).

Dicho trámite se establece a través de un calendario en el que se evalúan los límites de emisiones contaminantes provenientes del escape y la condición operativa de los vehículos que usan gasolina, gas, diésel u otro combustible alterno, que se encuentren matriculados en la capital.

¿Para qué funciona la verificación vehicular en CDMX?

La verificación vehicular funciona para identificar a los vehículos con alta tasa de emisión de contaminantes e inducir una reducción en los mismos a partir de la aplicación de mantenimiento correctivo.





Además de establecer los mecanismos, procedimientos y trámites para prevenir, controlar, y disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de los vehículos.

¿Cuáles son los vehículos que deben verificar en marzo?

Los autos con engomado rosa y último dígito de placa 7 u 8 deben verificar en los meses febrero y marzo, mientras que los autos con engomado rojo con último dígito 3 y 4 tienen los meses marzo y abril.

Las personas que van a verificar deben llevar una identificación oficial, comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación si es el caso, tarjeta de circulación y en caso de que el auto sea nuevo una copia de la factura.

¿Cuál es el costo de la verificación vehicular?

El costo por la verificación vehicular para todo tipo de Constancia de Verificación (“Holograma “0”, “1”, “2”, Rechazo y Evaluación Técnica), así como del incentivo “00” que se entregue al usuario, es de 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización que equivale a 103.74, es decir

676.89 pesos con IVA.

Las tarifas se actualizan de manera anual, de conformidad con el ajuste de la Unidad de Medida y Actualización que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Diario Oficial de la Federación y el aviso o Circular que emita la Secretaría.

La verificación en su segundo, cuarto, sexto, octavo, décimo o sucesivos intentos pares será gratuita, siempre y cuando la verificación que le anteceda sea un rechazo vehicular y se realice en el mismo Centro de Verificación en que se obtuvo el rechazo,

¿De cuánto es la multa por no verificación en tiempo en CDMX?

Los vehículos que sean llevados a verificar sus emisiones en el primer semestre del año 2023 y que no hayan aprobado la verificación en el período de tiempo correspondiente, deberán pagar una multa por verificación vehicular extemporánea.

Pagar una multa por verificación vehicular extemporánea por 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Cabe mencionar que la vigencia del pago de la multa es de 30 días naturales contados a partir del día siguiente a la realización del pago de la misma, siendo el tiempo que se tiene para poder realizar y aprobar la verificación vehicular.

El pago de la multa no exime a los vehículos de respetar las limitaciones a la circulación establecidas en el Programa Hoy No Circula, o en su caso de las contingencias ambientales establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).