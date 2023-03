¡Postúlate! Tesla abre vacantes en CDMX, Edomex y Jalisco

Seguramente ya sabes que Tesla llegará a México y, aunque la mayoría de los puestos se solicitan en Nuevo León, en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y Jalisco, también hay vacantes de empleo, así que si quieres postularte presta mucha atención, pues esta puede ser tu gran oportunidad.

México contará con una inversión millonaria de Tesla

¿Qué vacantes hay en CDMX?

De acuerdo con la bolsa de trabajo de Tesla en México , hay siete vacantes para habitantes de la CDMX. La mayoría de ellos está en la alcaldía Azcapotzalco y tienen el objetivo de acelerar y aumentar la eficiencia de la empresa para que crezca. Si quieres conocer cuáles son esta es la lista completa y sus requisitos.

Asociado de desarrollo de sitios, Supercarga

-Se requieren más de 4 años de experiencia con conceptos legales de bienes raíces y trabajando con abogados para redactar, negociar y ejecutar documentos legales.

-Habilidad para negociar para cumplir con los objetivos clave de un plan de negocios.

-Comodidad al administrar una tubería grande y dinámica con métricas y KPI.

-Fuertes habilidades de gestión de relaciones para trabajar con contrapartes internas y externas clave.

-Excelentes habilidades de organización con fuertes habilidades multitarea.

-Personalidad enfocada manteniendo una actitud flexible hacia las tareas críticas.

-Experiencia con Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint y Word.

Ingeniero de Procesos de Construcción, Supercarga

-7 años de experiencia en construcción, gestión de programas o despliegues de infraestructura

- Licenciatura o maestría en ingeniería mecánica, eléctrica, ambiental, civil, negocios, otro enfoque analítico u operativo, o equivalente

-La experiencia en un entorno de fabricación es deseable pero no necesaria

-Experiencia en diseño y lanzamiento de productos/componentes es deseable pero no requerida

-Excelentes habilidades de organización con fuertes habilidades multitarea

-Habilidades de comunicación impecables, tanto escritas como orales: capacidad para comunicarse de manera efectiva con una amplia gama de personas

-Experiencia y capacidad comprobada para operar y prosperar dentro de estructuras de gestión matricial



-Individuo altamente estructurado con afinidad por la productividad y herramientas de apoyo a la gestión de proyectos

-25% de viajes en función de las necesidades del negocio

-Personalidad altamente enérgica con la capacidad de funcionar de manera autónoma en un entorno acelerado con prioridades cambiantes.

-Competente con Microsoft Outlook, Excel, PowerPoint, Word y Project.

-Totalmente bilingüe

Supercharger Drafter, Energía - Solar y almacenamiento

-BS o MS en Arquitectura, Ingeniería Civil, Mecatrónica o equivalente.

-Se requieren sólidos conocimientos de AutoCAD

-Familiaridad con la construcción de edificios comerciales y el uso de la tierra



-Se requieren conocimientos básicos de los componentes de CA y CC del sistema fotovoltaico (la capacidad de leer diagramas de líneas eléctricas es una ventaja).

-Fuerte conocimiento práctico de materiales y métodos de construcción comunes.

-El conocimiento de PVSyst es una ventaja

-Capacidad para leer y comprender rápidamente los planos y esquemas de construcción

-Familiaridad con la edificación comercial y la construcción del uso del suelo.

-Comprensión completa de los códigos civiles y estructurales actuales relacionados con la electricidad MX local (el conocimiento de EE. UU. es ventajoso).

-Dominio completo del trabajo Nivel de inglés

-Capacidad para trabajar de forma transversal en un entorno acelerado, comunicarse de manera sucinta y clara a todos los niveles de la organización y mantener la eficacia mientras se trabaja de forma autónoma o en colaboración.

-Capacidad para recibir orientación de la gestión remota

Diseñador fotovoltaico (bilingüe), Energy-Solar&Storage

-Interés en campos técnicos como ingeniería, construcción, dibujo u otras disciplinas afines

-Capacidad para trabajar en un entorno de equipo, así como trabajar de forma independiente

-Competitivo, orientado a objetivos y bien organizado.

-Preferiblemente conocimientos básicos de construcción residencial

-Se requieren excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita

-Excelentes habilidades de servicio al cliente requeridas

-Se requiere asistencia regular, confiable y predecible

-Habilidad para trabajar bien con otros en un ambiente de equipo colaborativo

-Debe ser capaz de pasar con éxito una pantalla criminal previa al empleo. Es posible que se requieran exámenes adicionales de conducción y drogas previos al empleo según las responsabilidades laborales

Asesor de ventas de Tesla, SSD

-Experiencia relevante dentro de la industria automotriz, de lujo, de servicio al cliente o minorista

-Capacidad para trabajar de forma independiente y crear una red local de prospectos de ventas e influenciadores

-Emprendedor que es emprendedor y puede lograr resultados con una guía mínima.

-Se requiere experiencia en ventas y atención al cliente

- Excelentes habilidades de comunicación, tanto oral como escrita

-Se requiere fluidez en inglés y en el idioma local

-Carnet de conducir en vigor

Ingeniero de Pruebas, Ingeniería y TI

-Experiencia en ingeniería en EE/CE o equivalente con 5 años o más desarrollando probadores para entornos de producción -Experiencia con Python, Linux y ARM RTOS

-Poseer sólidas habilidades de comunicación y preferencia por trabajar en equipo

- Experiencia práctica en diseño y depuración de productos

- Ser capaz de trabajar en estrecha colaboración con equipos de diseño, software, firmware, pruebas y fabricación

- Lean Six Sigma, GRR y habilidades para resolver problemas

-Comprensión del proceso de fabricación de pruebas de productos eléctricos y la cobertura de pruebas en diferentes máquinas

- Capacidad para comunicarse en inglés comercial · Posibilidad de viajar el 15% del tiempo

Ingeniero Industrialización de Proveedores - Análisis de Fallas, Cadena de Suministro

-Licenciatura en Ingeniería Eléctrica o equivalente con evidencia de habilidades multidisciplinarias excepcionales, incluida la comprensión de EE, Linux (deseable) y Phyton (deseable).

-3 años o más de experiencia en diseño integrado o resolución de problemas de análisis de fallas con enfoque en producción masiva.

-Conocimientos sobre fundamentos de

-Diseño y Fabricación de productos de electrónica embebida y sistema a bordo (entorno de producción masiva).

-Microprocesadores, Microcontroladores y GPUs.

-Conocimientos de Linux (o Unix), Windows, Phyton y Java (deseable).

-Familiarizado con la medición, la adquisición de datos y la instrumentación para probar equipos.

-Conocimiento en fundamentos de protocolos de comunicación electrónica como Ethernet TCP y UDP, CAN Bus, USB, I2C, SPI, UART.

-Familiarizado con esquemas de circuitos analógicos y digitales (al menos habilidades de lectura).

-Fuerte experiencia en el uso de instrumentos de laboratorio de EE como osciloscopio, analizador de espectro, analizador de audio, multímetro, fuentes de alimentación, cargas electrónicas.

-Auto-motivado y capacidad para trabajar por cuenta propia.

-Mentalidad práctica y multidisciplinaria y listo para trabajar en un entorno receptivo de ritmo rápido.

-Es posible que se requieran viajes nacionales e internacionales, a veces con poca antelación.

¿Qué vacantes hay en Jalisco?

En el estado de Jalisco únicamente hay una vacante y esta es Asesor de ventas de Tesla, SSD. Para esta vacantes necesitas lo siguiente:

-Relevant experience within the Automotive, Luxury, Customer Service or Retail industry.

-Ability to work independently and create a local network of sales prospects and influencers.

-Self-starter who is entrepreneurial and can achieve results with minimal guidance.

-Sales experience and Customer-facing experience required.

-Excellent Communication skills, both oral and written. Fluency in English and local language required.

-Valid driving license.

¿Cuáles son las vacantes en el Edomex?

Únicamente hay una vacante y esta es Asesor de servicio, Servicio de vehículos. Necesitas los siguientes requisitos:

-Ser un aprendiz rápido

-Un comunicador Desde un servicio al cliente de primer nivel hasta la interfaz en una empresa internacional de rápido movimiento, usted se comunica de manera clara, concisa y segura

-Un jugador de equipo. Serás parte de un equipo diverso que se nutre de la colaboración

-Un coordinador. Sabe cómo establecer prioridades, cumplir con los plazos y nunca perder de vista el panorama general

-Dotado técnicamente. Ya sea que repare una bicicleta o un motor, entiende las partes móviles y puede adaptarse a nuevas técnicas. Idealmente, no es un extraño comprar herramientas, herramientas eléctricas y equipos de prueba

-Conectado. Desde MS Office hasta los sistemas de gestión de distribuidores, aprovechará al máximo el software para respaldar una experiencia del cliente de primera clase

-Un conductor. Tiene una licencia válida y un historial de manejo seguro

