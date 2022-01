Un chofer y su taxi se viralizan por llevar mascotas en CDMX

Llevar a tus mascotas por tramos largos, puede ser un verdadero desafío en CDMX. Ya sea para llevar a tu perrito o gatito hasta el veterinario, o para darle un paseo por alguna zona verde, no es nada sencillo, o casi imposible encontrar un taxi que te admita.

El ejemplo de chofer que lleva mascotas en CDMX

Los choferes de taxi prefieren mantener sus asientos libres de pelos, bien perfumado y, a veces, temen que las mascotas puedan hacer sus necesidades dentro del auto.

Pero la realidad es que hoy tener una mascota es algo normal en las ciudades, y son cada vez más las personas que deciden adoptar un lomito o un gatito para hacerles compañía, sobre todo durante la época de confinamiento.

Esta situación no pasó desapercibida por Fernando Cuarón, un chofer de la CDMX que no solo admite mascotas en su taxi, sino que brinda un excelente servicio a sus clientes, ya sean humanos o no.

Cuarón se viralizó gracias a la publicación de una usuaria de Twitter, que sintió que este era un hecho que debía contarse, ya que es muy raro encontrar un taxi que lleve mascotas en CDMX.

“Servicio de Taxi Pet Friendly en CDMX”, escribió en su publicación la usuaria llamada @oxidodecromo.

Fernando Cuarón maneja su taxi en la Ciudad de México y a diferencia de sus compañeros, deja que los pasajeros viajen en su coche con sus mejores amigos peludos.

Los viajes en taxi de Fernando aumentaron

Gracias a la historia de Fernando Cuarón, que se viralizó rápidamente en la red social Twitter, el taxista que trabaja en la CDMX y el área metropolitana obtuvo publicidad gratis. Es que en la publicación, la chica se aseguró de incluir su número telefónico, para que otras personas y sus mascotas lo puedan disfrutar.

En la publicación, también se comparten imágenes de pasajeros viajando con perritos de diferentes tamaños, junto a sus felices dueños.

Los usuarios de Twitter no tardaron en celebrar la actitud del taxista. “Me encantan estas personas que se adaptan al cambio sin que se los pidan! Nomas de puro ser empáticos y ver una oportunidad.” Escribió una usuaria.

“Qué bueno la verdad, yo cómo batallaba para que me llevara un taxi con mi Pushkin”, celebró otro de los usuarios. Lo cierto es que Fernando Cuarón y su taxi es ahora la próxima opción, para cuando necesites llevar a tus mascotas en CDMX.

