Esto fue lo más destacado del Segundo Debate Chilango: Resumen, propuestas y ataques

Las elecciones por la Jefatura de Gobierno de la CDMX están más cerca que nunca y aquí te contamos lo mejor del Segundo Debate Chilango. Clara Brugada, candidata de Morena, Santiago Taboada, candidato del PAN, y Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, contrastaron ideas y buscaron ganarse el afecto de la ciudadanía.

Los temas principales fueron “ Agua ” y “Transparencia y combate a la corrupción”. Dos tópicos de gran interés para los votantes, sobre todo por los problemas que han tenido en la CDMX en los últimos años al respecto. Los moderadores fueron los periodistas Juan Manuel Jiménez y Elisa Alanís Zurutuza fueron los moderadores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los ataques entre los candidatos no se hicieron esperar. Desde sus mensajes de apertura comenzaron a señalar los puntos negativos de sus contrincantes, mientras que dejaron menos de un minuto para compartir sus compromisos en caso de ganar la elección.

Chertorivski se robó los reflectores al comenzar enseñando la basura que ha generado la propaganda política de Clara Brugada y de Santiago Taboada en la CDMX.

Propuestas de Clara Brugada

Agua . La candidata de Morena señaló que buscará hacer un modelo de gobierno que busque priorizar el agua para todos. Su misión será llevar agua a todas las casas y sus propuestas son aprovechar el agua de la lluvia, impulsar nuevas plantas de tratamiento de agua y rehabilitar todos los pozos .

. La candidata de Morena señaló que buscará hacer un modelo de gobierno que busque priorizar el agua para todos. Su misión será llevar agua a todas las casas y sus propuestas son . Transparencia y combate a la corrupción. Clara señaló que no ha sido investigada por corrupción y se centró en atacar al candidato Santiago Taboada. Señaló que lo primero para afrontar la corrupción es tener buenos servidores públicos. Sus propuestas son: crear gabinete anticorrupción para impulsar transparencia en todos los gastos; crear programa de verificación a todos los trámites para evitar corrupción en dependencias; que los policías de tránsito usen cámaras para evitar actos por ‘debajo de la ley’.

Para cerrar su participación, Clara recordó que va arriba en las encuestas y que va a ganar. Acusó de desesperados a sus rivales y aseguró que su proyecto tiene una propuesta cercana a la gente que impulsará el futuro de la CDMX. Compartió que ama la capital y se comprometió a no robar, no mentir y no traicionar, “Es tiempo de mujeres transformadoras”.

Propuestas de Santiago Taboada

Agua . El candidato del PAN inauguró su participación atacando a Morena y a Clara Brugada, acusándolos de mentirosos. Sus propuestas para el agua se centró en tres temas: reparar las fugas, mejorar el tratamiento del agua y captar el agua de lluvia para reutilizarla .

. El candidato del PAN inauguró su participación atacando a Morena y a Clara Brugada, acusándolos de mentirosos. Sus propuestas para el agua se centró en tres temas: . Transparencia y combate a la corrupción. Pese a las investigaciones en su contra, Taboada aseguró estar limpio de corrupción y que todas las pruebas han demostrado su honestidad. Propone regresar el sistema anticorrupción, presentar una reforma para la fiscalía de la CDMX ; que se puedan hacer denuncias vía Internet; crear sistema antisobornos y también una manera para ver en tiempo real cuánto dinero está gastando el gobierno.

Para concluir, Taboada señaló que “El Cambio Viene” en la CDMX. Recordó las marchas para proteger al INE y busca que los “27 años de malos gobiernos” se vayan de la capital. Recordó que la Benito Juárez, alcaldía en donde gobernó, hoy es de las más seguras para vivir en México; algo que busca hacer con la Ciudad de México.

Propuestas de Salomón Chertorivski

Agua . El candidato de Movimiento Ciudadano propone destinar 17 mil millones de pesos para mejorar el servicio del agua en la CDMX. Sus propuestas fueron seis: 1. Fuga Cero; 2. Reutilizar; 3. Limpieza de ríos y lagos; 4. Guardianes del bosque; 5. Fondo exclusivo para recursos de agua; 6. Impulsar una nueva cultura del agua en la ciudadanía . El candidato desarrolló cada una de ellas durante su participación.

También propone reabrir ríos y lagos para darle una mayor naturaleza a la capital; de igual manera, buscaría abrir 50 nuevas plantas de tratamiento de agua.

. El candidato de Movimiento Ciudadano propone destinar 17 mil millones de pesos para mejorar el servicio del agua en la CDMX. Sus propuestas fueron seis: . El candidato desarrolló cada una de ellas durante su participación. para darle una mayor naturaleza a la capital; de igual manera, buscaría abrir 50 nuevas plantas de tratamiento de agua. Transparencia y combate a la corrupción. Chertorivski 1. Sistema local anticorrupción; 2. Transparencia 360 grados; 3. Programas sociales garantizados, evaluados y auditados; 4. Servicio profesional de carrera para funcionarios.

Otra propuesta fue evitar el contacto personal al realizar cualquier trámite para evitar actos de corrupción.

Para cerrar el debate, Salomón recalcó que fue el único candidato que realmente compartió propuestas y señaló el mal manejo de gobierno que representan los otros dos candidatos. Le pidió a la ciudadanía “salir a elegir la ciudad de tus amores, la ciudad para tus hijos, la más transparente, salir a elegir una ciudad segura, la que puede ser con Chertorivski”.

Los mejores ataques entre candidatos

En el tema del agua, Clara Brugada aseguró que el PAN ve el agua como un negocio y que lo único que buscan hacer es privatizarla. De igual manera, acusó que uno de los grandes motivos por la falta de agua es el cartel inmobiliario del PAN.

Por su parte, Taboada aseguró que el gobierno de Brugada en Iztapalapa Iztapalapa no ha podido hacer nada al respecto en cuanto al agua y no sabe cómo mejorar la situación. Señaló que, tanto ella como su partido, solamente han visto crecer la crisis de agua durante años y no han hecho nada para revertirlo.

Sobre la corrupción, Taboada acusó que Morena nunca intentó combatirla, sólo la practicó con sus “cuates”. De igual manera, volvió a llamar mentirosa a Brugada en cada oportunidad que tuvo.

Clara Brugada aseguró que la situación es diferente, que el PAN es el partido más corrupto y que ellos sólo saben robar cuando están en el gobierno.

#VotaMéxico2024🗳️| ¡No te pierdas lo mejor del Segundo #DebateChilango por #adn40! 🗣️@STaboadaMx, @ClaraBrugadaM y @Chertorivski se verán cara a cara por segunda vez en su camino a las elecciones del 2 de junio de 2024 por la Jefatura de Gobierno de la #CDMX



Sigue el minuto… pic.twitter.com/vXnTCi27cz — adn40 (@adn40) April 22, 2024

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.