¡Mamá, sí podemos salir en carro! Se levanta la contingencia en la CDMX y ya no aplica el Doble Hoy No Circula

La Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se suspende la contingencia ambiental en el Valle de México a partir de las 15:00 horas del 10 de mayo. Mejoró la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México y ahora varios autos podrán salir de casa.

La concentración de contaminación fue menor a lo establecido en el programa de la Comisión Ambiental , por lo que pudieron dar por terminada la contingencia. Por si fuera poco, se ha incrementado la ventilación en el Valle de México y ha crecido la formación de nubes. Consideranto esto, los pronósticos indican que las condiciones meteorológicas permitirán una mejor dispersión de contaminantes durante el resto del día.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

Se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 15:00h en las ZMVM.

Más información en https://t.co/9PzR2pNXGN pic.twitter.com/133Dyuy1NS — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 10, 2024

Así aplicará el Hoy No Circula el resto del viernes 10 de mayo

Con el fin de la contingencia, el programa del Hoy No Circula operará con normalidad este viernes 10 de mayo. Ya no habrá un Doble Hoy No Circula, por lo que varios autos se salvaron y ahora podrán transitar sin problemas durante la tarde.



Los autos que no podrán salir de casa, a pesar de que se levantó la contingencia, son aquellos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1 y 2.

El Hoy No Circula aplicará hasta las 22:00 horas. Por otro lado, se mantendrá con las condiciones normales para el sábado 11 de mayo, a menos que la contaminación vuelva a aumentar.

Hay que recordar que se trata de un programa que aplica en todas las alcaldías de la CDMX, así como en los 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecáma, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán, Valle de Chalco.

