Se activa contingencia ambiental en la CDMX y Edomex por altos niveles de contaminación

La calidad del aire es muy mala en el Valle de México , por lo que las autoridades activaron la Fase I de la contingencia ambiental este jueves 9 de mayo a las 13:00 horas. Se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 ppb en la estación de monitoreo de Gustavo A. Madero.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) informó que la contaminación en el la Ciudad de México y el Estado de México presenta un nivele alto, que favorece la intensidad en la radiación solar. Asimismo, el débil viento que hay en el Valle ha ocasionado el estancamiento de los contaminantes, aunado a la alta temperatura de 33 grados que se ha registrado durante el día.

#ComunicadoCAMe | 13:00h

📢Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, más info en https://t.co/Zi6WdtvcYr

👉Evita hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas. pic.twitter.com/VWW0o7ZY81 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 9, 2024

Contingencia ambiental activa el Doble Hoy No Circula en el Valle de México

La circulación en la capital del país estará mucho más reducida el 10 de mayo, Día de las Madres . Gracias a la contingencia ambiental se activó un Doble Hoy No Circula que afectará a una gran cantidad de vehículos como lo son:



Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sin mencionar que todos los autos que no tengan holograma de verificación no podrán circular. Hay que recordar que el Doble Hoy No Circula aplicará desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm del 10 de mayo. Esto como una medida para buscar reducir los niveles de contaminación en la CDMX y el EdoMex .

Las recomendaciones de las autoridades ante la Contingencia Ambiental

El punto principal para cuidar la salud de las personas es evitar hacer actividades cívicas, culturales, deportivas o de cualquier tipo al aire libre de las 13:00 hasta las 19:00 horas. Por si fuera poco, también se recomienda suspender o posponer cualquier actividad en este horario.

De igual manera, se recomienda no comer en exteriores, no exponerse al Sol debido al alto nivel de radiación solar, ni tampoco fumar, sobre todo en espacios cerrados.

Si quieres mantenerte informado sobre la calidad del aire, puedes revisar el sitio www.aire.cdmx.gob.mx . En donde puedes ver en tiempo real los niveles de monitoreo que hay en el Valle de México.

