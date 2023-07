VIDEO: ¡Justicia para el perrito Zeus! Rescatan a cachorros que procreó con “Afrodita”

Este 21 de julio, es Día Mundial del Perro; sin embargo, esto no impidió que un sujeto asesinara a balazos al perrito Zeus , quien defendió a su dueño de un grupo de presuntos ladrones a unos metros de la intersección del Eje Central Lázaro Cárdenas y Eje 2 Norte, en la Ciudad de México. Zeus dejó en orfandad a 8 cachorros que procreó con “Afrodita”, los cuales fueron resguardados por dos mujeres que cuidaran de ellos.

José Luis, dueño del perrito Zeus, indicó a adn40 que un grupo de hombres lo atacó y su mascota lo defendió ladrándole, pero uno de los sujetos sacó un arma de fuego y comenzó a dispararle, para después huir.

Dueño del perrito Zeus presentó su denuncia y espera que le entreguen cenizas del can

El hombre indicó que ya presentó su denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, y comentó que el cuerpo del perrito Zeus será trasladado a un veterinario quien le realizará una autopsia para después incinerarlo y entregárselo.

Agregó que no se ira del lugar porque no tiene a donde ir, además no le teme al grupo de sujetos que lo agredió.

Algunos reportes indicaron que el sujeto que disparó en contra del perrito Zeus pertenece a una organización delictiva que opera en el Centro Histórico de la CDMX.

Resguardan a cachorros del perrito “Zeus”

Unas mujeres que llegaron al lugar de los hechos, realizaron un acto de amor a los animales al hacerse cargo de cuatro de ocho cachorros que el perrito Zeus procreó con Afrodita, a quien también se llevaron para resguardarla.

El dueño del perrito Zeus indicó que después de que el can quedó sobre el suelo, Afrodita se quedó junto a él y comenzó a ladrar.

¡Qué indignación! 🤬 Un lomito fue asesinado con arma de fuego por defender a su dueño en Eje Central



De acuerdo con vecinos, el perrito era muy noble y se llamaba “Zeus”, y su dueño era un hombre en situación vulnerable que ocupaba un predio abandonado



📹: @drakovich005 pic.twitter.com/F0Kkg6Y2Gv — adn40 (@adn40) July 21, 2023

Vecinas de la zona indicaron que el perrito Zeus era muy amigable y no era nada agresivo, además indicaron estar muy indignados por el hecho contra el can.

Detienen a sujeto que disparó contra el perrito Zeus quen defendió a su dueño

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, Omar García Harfuch, confirmó que el sujeto que asesinó con un arma de fuego al perrito Zeus, un perro de raza pitbull que defendió a su dueño de un asalto en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo en la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el funcionario capitalino detalló que gracias a una denuncia ciudadana y al seguimiento en cámaras de videovigilancia del C5 se logró detener a un sujeto señalado de asesinar a disparos al ‘lomito’.

En las imágenes se pudo observar cómo el perrito Zeus, quien acompañaba a José Luis, se interpone, les ladró a los hombres y uno de estos disparó contra él.

Gracias a una denuncia ciudadana y al @C5_CDMX , @SSC_CDMX detuvo a una persona que cobardemente mató a un perrito indefenso en la calle. Estas personas siempre buscan escalar la violencia, y lastimar en ocasiones a seres humanos. pic.twitter.com/zxf8sI6h9I — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 21, 2023

