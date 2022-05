Requieren donadores de sangre para el niño Karim García Amézquita

El niño Karim García Amézquita tiene 9 años de edad y se encuentra hospitalizado en el centro Médico ABC en Ciudad de México, padece Leucemia Linfoblástica Aguda y necesita donadores de sangre y plaquetas.

El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego tuiteó sobre el niño Karim García Amézquita a quien le gusta moldear dinosaurios con plastilina y uno de ellos habría sido intercambiado con el empresario por una lavadora para la organización Casa de la Amistad para Niños con Cáncer

“Karim es el niño que me hizo el favor de cambiarme su dinosaurio preferido por una lavadora para @CasadelaAmistad .” tuteó Ricardo Salinas Pliego y agregó en el mismo hilo de twitter “El niño que me mandó su dinosaurio favorito necesita de nuestra ayuda… ¿quién se apunta a la buena obra del día? Si no empezamos nosotros no se quejen después de que nadie nos ayuda!”.

Karim es el niño que me hizo el favor de cambiarme su dinosaurio preferido por una lavadora para @CasadelaAmistad.



Voy a poner el tiempo aire en @HechosAM y le pediré a @Javier_Alatorre, @jzarzap, @lucianopascoe y a @ChapoyPati que nos ayuden en sus programas.



Ayudemos. pic.twitter.com/D4Xd0kFvly — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 23, 2022

¿Cómo ayudar a Karim?

Para ayudar al niño Karim García Amézquita puedes registrarte aquí https://bit.ly/3wIVgnY o enviar correo a sandra@blooders.org cy también puedes ponerte en contacto difrecto con el Centro Medico ABC ObservatorioTelefono: 52308000 ext. 8920 y 8921.

El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en México

En América Latina y el Caribe se estima que al menos 29,000 menores de 15 años sufrirán algún tipo de cáncer infantil, estos son algunos síntomas:



Persistencia de fiebre, más de 2 o 3 semanas.

Dolores óseos, en las articulaciones.

Cualquier tipo de tumoración.

Dolor de cabeza persistente que afecta el desarrollo del niño en la escuela y sus propios juegos.

Alteraciones en la marcha, cuando tiene mareos o pierde el equilibrio.

Detectar una mancha blanca en el ojo, la cual se conoce como retinoplastoma

Ante cualquiera de estos síntomas debe de acudirse al médico de primer contacto y este debe tener la sensibilidad de que pudiera tratarse de algún tipo de cáncer.