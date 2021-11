CDMX recibe Récord Mundial Guinness al tener más puntos WiFi gratuitos

La Ciudad de México (CDMX) se convirtió en “La Ciudad Más Conectada” del mundo luego de obtener el Récord Mundial Guinness por tener 21 mil 500 puntos de acceso a WiFi gratuito, distribuidos en las 16 alcaldías de la capital.

La CDMX superó con 500 puntos a la ciudad de Moscú, que anteriormente era la ciudad con mayor conectividad del mundo. La capital está arriba por 8 mil puntos de Seúl y 11 mil puntos de Tokio.

🥳 ¡Celebremos juntas y juntos! 🎇



Hoy nos convertimos en #LaCiudadMásConectada 📶 del mundo 🌐, obteniendo el reconocimiento de @gwr_es 📄 con 21,500 puntos gratuitos de WiFi 📶 en la Ciudad.👍



🤔 ¿Tú ya eres parte? 🤩 pic.twitter.com/mKQGCgSU4C — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 10, 2021

El servicio de acceso a Internet cuenta con una tasa de transferencia de 100 Mbps y un perfil de usuario de 5 Mbps de bajada y 3 Mbps de subida.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, afirmó que los puntos no tienen formulario de llenado, no se capturan datos personales y no hay limitaciones de tiempo ni de contenido.

Aseguró que esta hazaña se logró gracias a la voluntad y apoyo por parte de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Asimismo, reconoció el trabajo del área de conectividad de la CDMX y la colaboración del C5.

Afirmó que ser “La Ciudad Más Conectada” del mundo, no hubo un peso adicional erogado y en dos años y se ha ahorrado 864 mdp de los contratos de conectividad en la CDMX.

Para convertirnos en#LaCiudadMásConectada del mundo, no hubo un peso adicional erogado y en dos años, hemos ahorrado 864 mdp. de los contratos de conectividad en la Ciudad. — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 10, 2021

El próximo año se habilitará Internet en primarias, secundarias, IEMS, UACM, Instituto Rosario Castellanos, Universidad de la Salud y en las mil 800 unidades habitacionales, garantizando la conectividad a más personas, sobre todo a quienes menos posibilidad tienen.

En su intervención Claudia Sheinbaum aseguró que los 21 mil 500 puntos son para benecifio y para crear derecho al Internet para todos y todas.

Vamos por más no nos quedamos con ser la ciudad con más puntos WiFi sino que vamos por más, por las escuelas públicas de la CDMX, por las preparatorias y universidades de la ciudad.

En 3 años 🗓️ pasamos de 85 puntos de conectividad gratuita 📶 a 21,500 👏 convirtiéndonos en...#LaCiudadMásConectada del mundo.🌐📶



Garantizamos este y otros derechos a millones de personas 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️ que viven y transitan por nuestra Ciudad.#CiudadInnovadora pic.twitter.com/yjLAZNjQY3 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 10, 2021

