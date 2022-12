Suman más de 3 mil 500 presos vacunados contra la influenza en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que se ha vacunado contra la influenza estacional a 3 mil 501 presos del 1 de octubre al 5 de diciembre de 2022.

A través de un comunicado señaló que el objetivo es garantizar el derecho a la salud y proteger a toda la población, incluyendo a los presos, de las enfermedades respiratorias en el invierno

La autoridad explicó que en el Centro de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte se han aplicado 113 dosis de la vacuna contra la influenza, mientras que en el Reclusorio Norte se ha inoculado a 2 mil 508 presos. Asimismo, en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I han sido 150 dosis, y en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II se ha vacunado a 394 personas.

En lo que respecta al reclusorio de Santa Martha, Sedesa ha aplicado 246 dosis, y en los cuatro Centros de Internamiento Preventivo para Adolescentes, se ha inoculado a 90 jóvenes.

¿Quiénes deben de vacunarse contra la influenza?

Para esta temporada de invierno, la Sedesa recomienda que se vacunen todos los capitalios, pero en particula quienes padecen:



Diabetes mellitus

Obesidad

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

Asma

Enfermedades cardiovasculares

Insuficiencia renal

Inmunosupresión adquirida por tratamiento

Cáncer

VIH/SIDA.

¿Cómo evitar contagiarme de influenza en el invierno?

Para evitar un posible contagio de influenza, la Sedesa recomendó el lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria al toser y estornudar, no saludar de mano o beso, mantener ventilados los espacios comunes, abrigarse y no exponerse a cambios bruscos de temperatura, usar cubrebocas y bufanda, y no fumar en lugares cerrados.

En caso de tener síntomas como fiebre, cansancio, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares, corporales o de cabeza, se recomienda a las personas no acudir a lugares concurridos ni automedicarse, además buscar atención de un médico.

