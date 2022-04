Precios de pescados y mariscos por las nubes en el mercado de La Viga

Durante el inicio de la cuaresma en la Ciudad de México, comerciantes denunciaron que los precios de pescados y mariscos en el mercado de La Viga se elevaron gracias a que no hay buena temporada de productos.

Y es que dependiendo los establecimientos, el kilo de mojarra se puede encontrar entre los 85 y los 100 pesos, el camarón ronda el precio de los $200 por kilo, el pulpo se encuentra hasta los 400 pesos el kilo, mientras que el calamar se puede comprar hasta los $130 por kilo.

En entrevista con adn40, una de las comerciantes del mercado ubicado sobre Calzada de La Viga, señaló que los altos costos que se están manejando se deben a la baja temporada del producto marino.

Pese a ello, con cubetas en mano, cientos de personas comenzaron a visitar desde temprana hora el mercado de La Viga para surtirse con alimentos que se puedan consumir durante la cuaresma de este 2022.

Cabe señalar que es importante asegurarse antes de comprar, que los productos del mar se encuentren en una cama de hielo, de esta manera se conserva la frescura, pero sobre todo el buen estado de los pescados y mariscos.

¿Por qué no se puede comer carne?

Durante esta cuaresma, cabe recordar que la Iglesia Católica argumenta que la carne roja representa el cuerpo de Jesucristo crucificado, también se explica que los 40 días en que Jesucristo vivió en el desierto, se le consideraba a la carne como un producto inalcanzable y de lujo, por lo que no comer carne actualmente sería una muestra de solidaridad a Jesucristo.

Además, muchas personas creen que esta idea de no comer carne no debería aplicarse de forma literal, sino que se refiere a respetar al prójimo y no realizar críticas a las demás personas; utilizar estas fechas para reflexionar.

¿Por qué se debe comer pescado durante la Semana Santa?

Por su parte, uno de los alimentos más solicitados en Semana Santa es el pescado, familias cristianas cocinan una variedad de platillos sólo con este tipo de carne para evitar aquellas derivadas del cerdo y res, pero ¿por qué se debe comer pescado durante estos días?

Consumir pescado durante la Cuaresma es parte de suplir la carne roja durante el período de abstinencia que los católicos y cristianos realizan para conmemorar la muerte de Jesucristo, quien murió en la cruz.

