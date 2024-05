¿Sigue la contingencia ambiental? Así aplicará el Hoy No Circula este lunes 27 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México, por lo que el lunes 27 de mayo aplicará el Hoy No Circula de manera normal, sin embargo, aún se registra mala calidad del aire y altos niveles de ozono en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

En el último corte, el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que el índice AIRE y SALUD es Malo y el NIVEL DE RIESGO es muy alto para las personas que cuentan con enfermedades respiratorias, adultos mayores y quienes padecen comorbilidades por la contaminación. Recomendó no hacer ejercicio al aire libre y evitar salir en caso de no ser estractamiente necesario.

¿Para qué autos aplicará el Doble Hoy No Circula este lunes 27 de mayo?

Según lo establecido por la CAMe, los autos que no podrán transitar por las calles de la CDMX y del Edomex por el Hoy No Circula de este lunes 27 de mayo son los que cuentan con terminación de placas 5 y 6, engomado amarillo y holograma 1 y 2.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/yopqiYH0aH — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 12, 2024

¿Cuáles son las alcaldías que registran mala calidad del aire?

Las alcaldías y municipios en donde se registran la mayor cantidad de índices contaminantes son:

Miguel Hidalgo

Gustavo A. Madero

Xochimilco

Cuajimalpa

Tláhuac

Iztapalapa

Chalco

San Agustín

Cuautitlán

Tultitlán

Atizapán

Xalostoc



¿Cuáles son las multas por no respetar el Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con las autoridades de la CDMX y el Edomex, los conductores que no respeten el Doble Hoy No Circula serán sancionados con entre 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir de 2 mil 074 a 3 mil 886 pesos, mientras que los habitantes del Estado de México serán multados con mil 460.80 pesos, además de la posible retención del vehículo, que será enviado al depósito.

