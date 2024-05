Activan Doble Hoy No Circula para el domingo 26 de mayo y así aplicará

Es oficial, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) anunció que la contaminación en el Valle de México es muy alta y se activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental. Debido a esto, el programa del Hoy No Circula aplicará Doble el domingo 26 de mayo y aquí te contamos los detalles.

Así aplicará el Doble Hoy No Circula del domingo 26 de mayo

En días normales, el domingo no aplica el programa del Hoy No Circula y las personas pueden conducir sin problemas. Sin embargo, la contaminación ha provocado que esta medida se aplique para el domingo 25 de mayo y estos son los autos que no podrán salir de casa:



Todos aquellos con holograma 2 .

. Todos aquellos con holograma 1 , cuyo último dígito de placa sea 2, 4, 6, 8 y 0.

, cuyo último dígito de placa sea Autos con holograma 0 y 00, con engomado verde y terminación de placa 1 y 2.

En esta ocasión, los autos más afectados fueron los de verificación 00 y 0, con engomado verde y terminación de placa 1 y 2. En días normales podrían circular sin problemas cualquier día, pero ahora tendrán que dejar su auto guardado en casa gracias a la Fase 1 de la Contingencia Ambiental .

Cabe destacar que el programa aplicará de las 05:00 am hasta las 22:00 pm del domingo 26 de mayo. Aplicará durante todo el día y en caso de no respetarlo, las autoridades correspondientes podrían levantar una multa que iría de los 2 mil a los 3 mil pesos; inclusive podrían remitir el vehículo al corralón si lo consideran necesario.

Recomendaciones tras activar el Doble Hoy No Circula y la Contingencia Ambiental

Con la intención de reducir la contaminación en la Ciudad de México y el Estado de México, las autoridades dan las siguientes recomendaciones a la ciudadanía:



Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes. Evitar el uso de aromatizantes , aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes. Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa

