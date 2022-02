Activan alerta amarilla por frío para Milpa Alta y Tlalpan este sábado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó la alerta amarilla por frío en dos alcaldías este sábado 19 de febrero.

De acuerdo con lo publicado por la dependencia, entre las 04:00 a 08:00 horas se sentirán temperaturas hasta de 4 grados en Milpa Alta y Tlalpan.

Se recomienda a la población de estas demarcaciones ingerir abundante agua, frutas y verduras así como vitaminas A y C; evitar cambios bruscos de temperatura.

De acuerdo con el Servicio Metererológico Nacional ( SMN ), se pronostica ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas altas del Valle de México.

Para el resto del día prevalecerán condiciones de cielo medio nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 7 a 9°C y una máxima de 25 a 27°C. Para el Estado de México, temperatura mínima de 2 a 4°C y máxima de 22 a 24°C.

Se activa Alerta Amarilla por temperaturas bajas en las horas cercanas al amanecer del 19/02/2022 en las demarcaciones de @GobMilpaAlta y @TlalpanAl #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/SZBrZhkfQv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 18, 2022

Recomendaciones por frío en CDMX

Algunas de las recomendaciones del gobierno de la CDMX para cuidarnos de las enfermedades respiratorias durante la temporada de invierno son:

· Utiliza ropa adecuada para el frío

· Evita la entrada de aire frío a las vías respiratorias

· No te expongas a cambios bruscos de temperatura



· Toma líquidos calientes para que mantengas tu temperatura corporal

· Come frutas y verduras ricas en vitamina A y C

· Procura respirar por la nariz y no por la boca

· Usa bufanda, pañuelo o tapaboca

· Si realizas actividades al aire libre, cúbrete con tapaboca y bufanda

En caso de presentar algún síntoma de malestar, oxigena a la persona y llévala a un Centro de Salud de inmediato.

Cuida a tus mascotas del frío

· No cortes demasiado su pelo

· Coloca si es necesario botas, abrigos, capas, etc

· Limita los baños a un mínimo posible, usa shampoo hidratantes para baño en seco

· Ejercítalo en casa

