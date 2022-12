Metrobús CDMX: Así será la ruta de Línea 4 a partir del 9 de diciembre

¡Atención! La Línea 4 del Metrobús CDMX tendrá un cambio de ruta a partir de este 9 de diciembre de 2022 y hasta el próximo 8 de enero de 2023 debido a la colocación de la Romería Navideña en la alcaldía Cuauhtémoc.

Si viajas de manera frecuente en el Metrobús CDMX, entonces es importante que tomes en cuenta las estaciones que no tendrán servicio en esta temporada decembrina. No olvides la importancia de prevenir y buscar rutas alternas para que no llegues tarde a tu destino.

Rutas de la Línea 4 del Metrobús

Estas son las estaciones de la Línea 4 del Metrobús CDMX en la Ruta Norte que permanecerán sin servicio en ambos sentidos:



Delegación Cuauhtémoc.

México Tenochtitlán.

Museo de San Carlos.

Por su parte, las rutas Hidalgo a Pantitlán o Alameda Oriente y el servicio San Lázaro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) operan con normalidad.

Respecto a la Ruta Sur del Metrobús CDMX, las siguientes estaciones se quedarán sin servicio, también en ambos sentidos:



Delegación Cuauhtémoc.

México Tenochtitlán.

⚠️ Aviso Importante L4.



Con motivo de la colocación de la Romería Navideña de la @AlcCuauhtemocMx este sistema de movilidad tendrá modificaciones en el servicio del 9 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023.



Toma previsiones en tu trayecto.

✅🚌🎄 pic.twitter.com/nSBTmSfDsD — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 9, 2022

Rutas alternas del Metrobús CDMX

Ruta Sur: operará de Buenavista a San Lázaro con desvío por la calle Guerrero al cruce con Eje 1 norte para llegar a la Terminal Buenavista.

Ruta Norte: operará de Buenavista a San Lázaro con desvío por la calle Guerrero al cruce con Eje 1 norte para llegar a la Terminal Buenavista.

Romería Navideña en CDMX

Marcela Villegas, la coordinadora general de la Central de Abasto, expresó que las romerías son muy importantes debido a que ayudan a reactivar la economía de todas las familias y seguir con las tradiciones.

Las romerías son fiestas o eventos con meriendas, bailes, etcétera, una actividad realizada al visitar un santuario o lugar religioso. Una romería navideña es como un mercado alusivo a las fiestas decembrinas.

En México es una manera para llamar a la fiesta popular y al comercio que se realizan en las inmediaciones de iglesias y mercados.

