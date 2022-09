Metro CDMX aplicará protocolo de sismo por Simulacro Nacional 2022

Este lunes 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022 por motivo de los sismos que se registraron en 1985 y 2017 en la Ciudad de México y el Metro CDMX se unirá a dicho evento activando el protocolo que lleva a cabo cuando se presenta un temblor.

A través de un comunicado en redes sociales el Metro CDMX informó que se unirá al Simulacro Nacional.

En las actividades del #SimulacroNacional2022 del 19 de septiembre a las 12:19 pm, las redes sociales del SSN funcionarán de manera normal, reportando las características de cualquier evento sísmico ocurrido en nuestro país.



Mas información en:https://t.co/Tbkdc8luw7 pic.twitter.com/Gz2RLl4iBQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 18, 2022

La tarjeta informativa del Metro CDMX explica los pasos a llevar una vez que inicie el Simulacro Nacional:

Este lunes 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022 de la CDMX, por lo que el Metro aplicará el protocolo de actuación correspondiente.

Al sonar la alerta sísmica, a las 12:19 horas, los trenes en circulación detendrán su marcha en un máximo de 3 a 4 minutos y se procederá a la revisión de instalaciones.

En el Metro existen protocolos de actuación establecidos para casos de sismo, los cuales deben ser acatados por los usuarios.

Las instalaciones de la red son zonas de menor riesgo, por lo cual es importante que quienes las usen tengan presente qué hacer si ocurre un movimiento telúrico.

¿Qué deben hacer los usuarios del Metro CDMX?

El Metro CDMX recomienda a quien viaje a esa hora por sus instalaciones:

· Mantener la calma; evitar correr, gritar o empujar.



· Si el personal del Metro lo indica, seguir la ruta de evacuación. Los usuarios que se encuentren en el andén, deben replegarse a las paredes.

· No rebasar la línea amarilla. Si están a bordo del tren, no intentar salir del vagón. No invadir las vías o túneles de las estaciones.

· En casos de apagones, no encender cerillos o encendedores, los andenes cuentan con luces de emergencia.

