¿Viajas en el Metro CDMX hoy? Hay aglomeraciones en la Línea 9

¡Toma precauciones! Los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX hoy miércoles 19 de abril de 2023 han reportado retrasos en la Línea 2, la cual va de Cuatro Caminos a Tasqueña y Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

¿Cómo va el avance de la Línea 2 del Metro CDMX?

Las personas han informado a través de redes sociales acerca de la marcha lenta en la Línea 2 del Metro CDMX , además mencionan que hay saturación de usuarios, por lo que se importante tomarlo en cuenta para quien quiera transitar por la zona.

“Transbordo a Línea 2 saturado, pero mandan Metro CDMX cada 3 minutos con dirección a Cuatro Caminos”, fue el comentario de uno de los usuarios.

Transbordo con línea 2 saturado , pero mandan metro cada 3 mns a un 60 % de capacidad con dirección a 4 caminos ,alguien sabe como va línea 7 — juan cifuentes (@cirano74) April 19, 2023

¿Hay retrasos en la Línea 9 del Metro CDMX hoy?

Además, de acuerdo con lo que han manifestado los usuarios, la Línea 9 del Metro CDMX también tiene problemas para tener un avance óptimo, de tal forma que en redes sociales se pueden leer las quejas de las personas.

Uno de los viajeros señaló que dicha línea está más lenta este 19 de abril, “Línea 9 super lenta, más de lo usual. 10 minutos para una salida y el andén al tope”, mientras que otro usuario hizo énfasis en que la Línea 9 está llena y los tiempos de traslado que comunica el Metro CDMX no coinciden con los que realmente se viven.

Por su parte, el Metro CDMX dio a conocer que se presenta alta demanda en la Línea 9, pero señaló que a pesar de ello el avance de los trenes es continuo. También hizo un llamado para que las personas permitan el libre cierre de puertas.

Los usuarios se mostraron inconformes con lo que indicó el Metro CDMX, ya que “el avance no es continuo, va media hora que solamente sale tren por la vía central”, mencionó una persona, mientras que otras dijeron que las fotografías no parecen capturadas hoy, ya que hay una gran aglomeración y eso no se puede ver en las imágenes compartidas.

#AvisoMetro: Se presenta alta demanda en La Línea 9, sin embargo el avance de los trenes es continuo. Permite el libre cierre de puertas y antes de entrar permite salir, para agilizar el abordaje. pic.twitter.com/IH4e2Wejsk — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 19, 2023

¿Qué pasa en la Línea 12 del Metro CDMX?

Los usuarios han reportado fallas en la Línea 12 del Metro CDMX este 19 de abril, a través de Twitter compartieron fotografías y videos de cómo se viven las aglomeraciones en dicha línea. Los usuarios han manifestado que no hay servicio, sin embargo, el transporte no ha dado a conocer información.

Super llena la línea 9 no se puede abordar bastante llena tomen precauciones pic.twitter.com/Qc4gNgcSP6 — Carmen Olvera (@CarmenO24318111) April 19, 2023

