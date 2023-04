Así aplica el Hoy No Circula este miércoles 19 de abril en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! La Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) dio a conocer los autos con restricciones por el programa Hoy No Circula, el cual aplica en toda la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México este miércoles 19 de abril de 2023.

Es por ello que a continuación te enlistamos los automóviles que están bajo restricciones para transitar en un horario de 5:00 de la mañana a 22:00 de la noche de este 19 de abril.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué autos están con restricciones por el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo estipulado por la CAMe, este miércoles los autos con restricciones por el programa Hoy No Circula son:



Aquellos con engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Aquellos autos con holograma de verificación 1 y 2

Te puede interesar: CDMX: De cuánto es la multa por viajar con tu perro en el coche

Es importante mencionar que pese a ello, existe un grupo de vehículos que quedan exentos a este programa de circulación que aplica en toda la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/iSnKPc7ETn — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 16, 2023

Estos autos son:

Vehículos con hologramas cero y doble cero

Automóviles eléctricos e híbridos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública

Unidades que funcionen con gas natural

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Motocicletas

Vehículos que porten holograma “EXENTO”

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Recuerda que la multa por no respetar las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), un equivalente entre los 2 mil 074.80 a los 3 mil 112.60 pesos.

Es importante mencionar que la UMA se actualizó en este 2023, por lo que las multas elevaron su costo en comparación con el 2022.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Los municipios del Estado de México en los que aplica este programa son los siguientes:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Objetivo el Programa Hoy No Circula

Recuerda que este programa se puso en vigor hace varios años, pues dacuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

adn40, siempre conmigo.