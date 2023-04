Hay retrasos de hasta 15 minutos en Líneas 2 y A del Metro CDMX hoy

¡Atención! El Metro CDMX hoy viernes 14 de abril de 2023 registra retrasos en la Línea 2, la cual va de Cuatro Caminos a Tasqueña, y en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz, de acuerdo con lo que han reportado los usuarios de este Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¿Hay marcha lenta en la Línea 2 del Metro?

La mañana de este viernes 14 de abril, los usuarios del Metro CDMX informado que hay marcha lenta en las estaciones de la Línea 2, por lo que los tiempos de espera en ambas direcciones son de al menos 15 minutos.

“Sin avance Línea 2 ambas direcciones” y “Línea 2 dirección 4 caminos llevamos más de 15 min en ermita no pasa el tren”, son algunos de los comentarios de las personas en redes sociales, quienes también ha compartido fotografías de las aglomeraciones.

Ante estos retrasos considerables, los viajeros han advertido a otros para que tomen las debidas precauciones si es que no quieren llegar tarde a sus destinos, además han señalado que los tiempos de espera que el Metro CDMX comunica no son los que realmente se viven en los andenes y trenes.

Hey línea 2 llevamos más de 10 minutos en san Cosme totalmente parados. — David Pérez Santoyo (@davidprzstyo) April 14, 2023

¿Qué pasó en la Línea A del Metro CDMX hoy?

Además de la marcha lenta de la Línea 2, los usuarios del Metro CDMX también han reportado complicaciones para avanzar en la Línea A, de acuerdo con sus reportes, tienen que esperar alrededor de 15 minutos en las estaciones de dicha línea.

Respecto a la razón de los retrasos en la Línea A , uno de los usuarios dijo en redes sociales que “Acaba de anunciar el conductor por el interfon del tren, que pasó algo en la Línea A, pero no nos dicen que”, sin embargo, el Metro CDMX no ha emitido ningún comunicado. No olvides tomar las debidas precauciones.

Línea A parada 15 min — James D. M (@23_PAUL_23) April 14, 2023

