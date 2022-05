Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAme) informó que suspendió la contingencia ambiental y con ello ya no aplica la medida del Doble Hoy No Circula por ozono a partir de las 20:00 horas de este miércoles 4 de mayo en el Valle de México.

Las autoridades señalaron que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el programa por lo que dio por concluida la contingencia en el Valle de México.

Durante la tarde de este miércoles hubo mayor ventilación, provocando una mejor dispersión del ozono, aunque el resto de las variables meteorológicas permanecieron sin cambios relevantes.

CAMe pide no usar autos particulares ante contaminanción

La CAMe invitó a los capitalinos a que evite, en la medida de lo posible, el uso del automóvil, con el objetivo de contribuir a la disminución de emisiones y minimizar el riesgo de que este jueves 5 de mayo, se alcancen nuevamente niveles que impliquen una mala calidad del aire, dado que aun prevalecerán condiciones adversas para la dispersión de los contaminantes.

Para mañana se prevé cielo despejado a medio nublado en la mayor parte del día, con temperatura máxima de 29 grados y alta radiación solar.

Otras medidas para evitar la contingencia ambiental

Otras medidas que recomendó la CAMe para evitar que sea declarada la Fase I de la contingencia ambiental son las siguientes:



Facilitar y continuar el trabajo a distancia para reducir viajes y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

