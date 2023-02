Autos afectados por el Hoy No Circula este 24 de febrero en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula CDMX y Edomex señala que este viernes 24 de febrero no podrán transitar los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, con holograma 1 y 2 en las 16 alcaldías de la capital y en 18 municipios conurbados de la entidad mexiquense, por lo que en adn40 te invitamos a tomar precausiones y salir con tiempo de tu hogar en caso de no poder usar tu automóvil particular, sin embargo debido a que hoy la CAMe informó que se ha activado la fase 1 de Contingencia Ambiental implica que también habrá Doble Hoy No Circula y estos son los autos que de mantenerse descansarían el día de mañana:

Todos los autos con holograma 2

Los autos con holograma 1 y terminación de placas pares (0, 2, 4, 6, y 8)

Todos los autos con placas terminadas en 9 y 0, incluidos los hologramas de verificación 0 y 00

Quedan exentos los vehículos híbridos y eléctricos.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula CDMX y Edomex funcionará desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas de este viernes 24 de febrero, así que si piensas moverte por estas 2 entidades debes tener muy presente estos lineamientos.

Es importante señalar que existen varios vehículos que quedan exentos al programa Hoy No Circula, los cuales son los siguientes: Quedan exentos los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los autos eléctricos e híbridos.

Al corralón 1,610 automovilistas por incumplir el Hoy No Circula extendido

Vehículos exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

También quedan exentos del programa los automóviles de:

-Personas con discapacidad.



-Transporte escolar.

-Vehículos que transportan alimentos perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública y protección civil.

-Unidades que funcionen con gas natural.

Multa en CDMX por no respetar el programa Hoy No Circula

En CDMX, los conductores que hagan caso omiso a las restricciones del Hoy No Circula recibirán una multa de tránsito bastante elevada de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entró en vigor el 1 de febrero, equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

Estos son los 18 municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula:





-Atizapán de Zaragoza.

-Coacalco de Berriozábal

-Cuautitlán.

-Cuautitlán Izcalli.

-Chalco.

-Chicoloapan.

-Chimalhuacán.

-Ecatepec de Morelos.

-Huixquilucan.

-Ixtapaluca.

-La Paz.

-Naucalpan de Juárez.

-Nezahualcóyotl.

-Nicolás Romero.

-Tecámac.

-Tlalnepantla de Baz.

-Tultitlán.

-Valle de Chalco.

Calendario de verificación 2023: Primer semestre

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) capitalina publicó en la Gaceta Oficial de la capital del país el Programa de Verificación Vehicular CDMX para el primer semestre de 2023, el cual entró en vigor el 9 de enero y tendrá vigencia hasta el 30 de junio de este año.

El calendario de verificación vehicular CDMX de los vehículos matriculados en la capital seguirá aplicándose de acuerdo con el color del engomado de circulación o al último dígito numérico de las placas de circulación de la unidad.

Objetivo el Programa Hoy No Circula

De acuerdo con la Sedema de la CDMX, el programa Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

