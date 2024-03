Rumbo a Semana Santa: Así aplica el hoy no circula sabatino del 23 de marzo, ¡Tómalo en cuenta!

No es una sorpresa: la calidad del aire en la Ciudad de México sigue siendo mala y se buscará mejorar aplicando las medidas del Hoy No Circula Sabatino este 23 de marzo. Se presenta una alta concentración de gases contaminantes y por eso algunos carros no podrán transitar las calles.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico señaló en sus redes sociales que se recomienda evitar las actividades al aire libre. De igual manera, informó que, como cada semana, el programa de circulación en la capital del país y en las zonas aledañas estará activado. Por ello te damos a conocer cómo aplicará para este sábado 23 de marzo, rumbo a Semana Santa .

Hoy No Circula, sábado 23 de marzo en CDMX y Edomez

La Comisión Ambiental de la Megalópolis señaló que los autos afectados por el Hoy No Circula Sabatino del 23 de marzo son aquellos que cuenten con holograma 1 y que su placa tenga terminación 0, 2, 4, 6 y 8. De igual manera, se recuerda que todos los vehículos con el holograma 2 no circulan todos los sábados del mes.

El programa del no circula entrará en vigor a partir de las 05:00 horas de la mañana, hasta las 22:00 de la noche. No hay excepciones en la Ciudad de México ni en los 18 municipios conurbanos del Estado de México. A su vez, en caso de no cumplirlo, se aplicará una sanción de multa que va de los 2 mil 171.4 a los 3 mil 257.1 pesos.

Los municipios del Edomex en donde aplicará el No Circula Sabatino

Recuerda que los habitantes del Estado de México no estan exentos del Hoy No Circula Sabatino. Es por eso que los siguientes municipios tendrán que respetar las indicaciones:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

