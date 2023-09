¡No te confudas! Estos autos descansan el segundo sábado del mes

A veces puede ser complicado llevar la cuenta de que fin de semana descansa tu auto y cuales no, o simplemente confundirte por las fechas, actividades o mútiples cosas que traes en la cabeza; así que para que no tengas dudas y problemas con los agentes de tránsito a continuación te explicamos qué autos tendrán restricciones este 9 de septiembre de 2023, según el Hoy No Circula sabatino .

Recuerda que el programa funciona de manera similar a entre semana, es decir de 05:00 a 22:00 horas en toda la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex):



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Qué autos descansan el segundo sábado del mes

Para este segundo fin de semana del mes patrio, los automóviles que descansan son todos los foráneos y los hologramas 2, mientras que los holograma 1 solo tendrán restricciones los de terminación de placa par; es decir: 0, 2, 4, 6 y 8.

El resto de automóviles puede transitar libremente por la capital, sin temor a ser detenido e infraccionado por algún policía de tránsito. Hay que destacar que los conductores que no respeten la ley, además de una multa económica de entre 2 y 3 mil pesos tendrá que ir a recoger su auto al corralón.

¿El Hoy No Circula también aplica en domingo?

Por fortuna, los domingos no hay “Hoy No Circula”, estos días son de “libre tránsito”, lo que significa que sin importar el holograma del vehículo se puede circular sin temor a ser multado.

¿Se suspendrá el Hoy No Circula del 16 de septiembre?

A pesar de que las fiestas patrias están bastante próximas, aún no se puede establecer si se podrá suspender el Hoy No Circula del 16 de septiembre, ya que esta decisión se basa en la calidad actual del aire y el órgano encargado de dictiminarlo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ).

