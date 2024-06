¡Atención! Así aplicará el Hoy No Circula Sabatino del 8 de junio

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) informó que el programa del Hoy No Circula sabatino sí aplicará este 8 de junio. Para buena fortuna de los habitantes de la capital del país, no se ha activado la Contingencia Ambiental, por lo que podrán realizar sus actividades con normalidad. Todos los autos con holograma 0 y 00 podrán transitar sin problemas.

¿Cómo aplicará el Doble Hoy No Circula del sábado 8 de junio?

Pese a que no hay una buena calidad del aire en la CDMX y el Edomex, el programa del Hoy No Circula aplicará con normalidad. Los únicos vehículos que se quedarán en casa son los siguientes:



Todos aquellos con Holograma 2, así como aquellos con Holograma 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

El programa aplicará desde las 5:00 am hasta las 22:00 pm. Todos los carros en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México están obligados a respetar las indicaciones ya que de no ser así, serán acreedores a una multa que puede ir de los 2 mil a los 3 mil pesos e inclusive podrían ser remitidos al corralón si así lo consideran las autoridades.

📌#RecomendacionesCAMe

En #TemporadaDeOzono es importante cuidar tu salud y reducir las emisiones de los contaminantes ¿cómo lo puedes hacer? pic.twitter.com/xs0blItNDT — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 7, 2024

¿Cómo saber si mi auto circula o no?

En caso de que no puedas identificar de manera correcta si tu vehículo puede salir a la calle o no, el gobierno del Valle de México pone a disposición de la ciudadanía la página oficial del Hoy No Circula. En donde podrás verificar si tu auto puede transitar por la ciudad y solo tienes que ingresar el holograma y el último dígito de placa.

De igual manera, puedes conocer el programa oficial del Hoy No Circula en este enlace . Para así saber los días exactos en los que tu carro deberá quedarse en casa y cuando podrá salir sin problemas.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Los municipios que entran en el programa Hoy No Circula son:



Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán.

Chalco.

Chimalhuacán.

Chicoloapan.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Tecámac.

Valle de Chalco

