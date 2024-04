¡Muchos autos se quedan en casa! Así aplicará el Hoy No Circula este sábado 6 de abril

Como es sabido, el programa del Hoy No Circula aplica de manera diferente los fines de semana a como lo hace de lunes a viernes. En esta ocasión, son más los vehículos que tendrán que quedarse en casa y por eso te contamos los detalles.

Aunque la calidad del aire en el Valle México ha mejorado, esto no significa que el Hoy No Circula pueda modificarse. La buena noticia para los habitantes de la CDMX y del Edomex es que ya pueden hacer actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, en cuanto a la circulación, hay varias excepciones.

El Hoy No Circula aplicará así este sábado 6 de abril

Hasta ahora, el programa de Hoy No Circula aplicará con normalidad este sábado 6 de abril. Al igual que en otras ocasiones, los autos no podrán salir desde las 05:00 am hasta las 10:00 pm. De lo contrario, serán acreedores a una multa.

Los autos que se quedarán en casa son los que tengan Holograma 1, con terminación de placa impar, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. De igual manera, todos los Holograma 2 no circulan este sábado y tampoco los foráneos.

Así se aplicará el programa para los vehículos de la Ciudad de México y para los 18 municipios conurbados del Estado de México. Como recordatorio, esto aplica Valle de Chalco, Tultitlán, Tlalnepantla de Baz, Tecámac, Nicolás Romero, Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, La Paz, Ixtapaluca, Huixquilucan, Ecatepec de Morelos , Chimalhuacán, Chicoloapan, Chalco, Cuautilán Izcalli, Cuautitlán, Coacalco de Berriozábal y Atizapán de Zaragoza.

Si en tus planes está visitar la Ciudad de México en estos últimos días de vacaciones y tu vehículo es foráneo no olvides tramitar tu #PaseTurístico

Esta es la multa por no respetar el Hoy No Circula

El Reglamento de Tránsito es claro en cuanto a la multa para los vehículos que decidan no respetar el Hoy No Circula. Se trata de una penalización que puede ir de los 2 mil 174.40 pesos a los 3 mil 257, dependiendo de qué tan grave sea el caso.

De igual manera, hay que recordar que las autoridades de tránsito tienen la facultad para remitir el auto al corralón. Será en ese lugar donde los conductores deberán de realizar el pago por la multa tras no respetar el Hoy No Circula

