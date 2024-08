Hoy No Circula para CDMX y Edomex, así aplica este sábado 24 de agosto

No olvides que el Hoy No Circula también aplica los sábados. En esta ocasión, el 24 de agosto habrá muchos autos que deberán quedarse en casa, ya que el programa es mucho más estricto en sábado que entre semana.

El programa del Hoy No Circula aplica en todas las alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México (Edomex). Esto debido a que la Secretaría del Medio Ambiente busca mejorar la calidad del aire del Valle de México, regulando los autos que pueden estar en las calles.

Así aplicará el Hoy No Circula el sábado 24 de agosto

Para este sábado, todos los autos con Holograma 2 deberán quedarse en casa. De igual manera, aquellos con Holograma 1 y terminación de placas en dígito par: 0, 2, 4, 6 y 8.

El Hoy No Circula comenzará desde las 05:00 am y terminará hasta las 22:00 pm. Estará activo durante todo el día y si no lo cumples, podrías recibir una multa e incluso las autoridades podrían remitir tu auto al corralón.

¿Cuándo empezó a implementarse el Hoy No Circula?

Han pasado varias décadas desde que comenzó este programa en la CDMX y el Edomex. Comenzó en 1989, aunque destaca que la versión sabatina apenas surgió en el 2008, debido al aumento en la contaminación de la capital del país.

El Hoy No Circula tiene el propósito de reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana. Es un programa integral basado en la restricción de la circulación de vehículos, que puede modificarse si se llega a activar la contingencia ambiental.

Los municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula

El programa del Hoy No Circula aplica en 18 municipios del Estado de México, todos los que colindan con la CDMX, los cuales son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco , Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.