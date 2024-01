Esta es la multa por no respetar el Hoy No Circula este jueves 11 de enero

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) el no respetar el programa Hoy No Circula , te puede hacer acreedor a una multa de miles de pesos, es por ello que con la finalidad de que no pases un trago amargo, te daremos a conocer cómo aplica este jueves 11 de enero.

De acuerdo con lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos con restricciones no podrán transitar ni en la CDMX ni en 18 municipios conurbados del Edomex en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

Sin embargo, es importante señalar que existe un grueso de la población que sí puede transitar en las entidades antes señaladas, por lo cual a continuación te daremos a conocer todos los detalles sobre el Hoy No Circula de este jueves 11 de enero.

Hoy No Circula jueves 11 de enero en CDMX y Edomex

Lo señalado por la CAMe señala que este programa de circulación vigente durante seis días de la semana, aplica de la siguiente manera:



Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

Como bien se mencionó anteriormente, el programa Hoy No Circula aplica de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche de este jueves 11 de enero, en toda la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

El Reglamento de Tránsito de la CDMX señala que el hacer caso omiso a este programa de circulación, te puede hacer acreedor a una multa económica que va de las 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual equivale entre 2 mil 074 y 4 mil 112 pesos dependiendo el caso.

También se señala que las autoridades de tránsito están facultadas a remitir a los ciudadanos infractores al corralón, lugar en el cual se deberá cumplir con los pagos estipulados de las multas.

Municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Vehículos exentos al Hoy No Circula

Pese a las reglas antes dadas a conocer, la CAMe establece que hay un sector de la población que queda exenta a este programa de circulación. Estos vehículos se mostrarán a continuación.



Vehículos con holograma 0 y 00

Quienes tengan matrículas de auto antiguo y/o clásico

Motocicletas

Híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar de perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Unidades que funcionen con gas natural

