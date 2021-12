Hoy No Circula: Vehículos que aplican para Navidad en Edomex y CDMX

Para que no te sorprendan con alguna multa es importante que recuerdes cuáles son los vehículos que entran en el programa Hoy No Circula

este 24 y 25 de diciembre en el Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el calendario Hoy No Circula 2021 de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el 24 de diciembre no circularán los vehículos que posean las siguientes características: hologramas 1 o 2 que posean placas que finalicen con 9 o 0; el horario de restricción será de las 5:00 de la mañana a las 11:00 de la noche; mientras que los vehículos foráneos que tengan 9 o 0 como último dígito en su placa no podrán circular en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 #CAMegalópolis pic.twitter.com/eMFBEztcNj — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 12, 2021

Por su parte, el 25 de diciembre no podrán circular los autos que tengan holograma 1, engomado anaranjado y cuya terminación de la placa sea número par, así como ningún vehículo con holograma 2 ni foráneos no podrán transitar de 5:00 a 22 horas. Mientras que los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos del programa.

Para el Edomex, el viernes 24 de diciembre no circularán los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, además de permisos y matrículas sin número.

Tampoco circularán los vehículos con holograma 1 terminación de placas en número par y la misma medida aplicará para todos los autos con holograma 2 y la medida aplica de las 5:00 a 22:00 horas.

Horario del Metro CDMX en Navidad y Año Nuevo

La cuenta de Twitter del Metro CDMX informó los horarios especiales que se aplicará en el servicio durante los días festivos de Navidad y Año Nuevo.

el 24 de diciembre el Metro CDMX tendrá horario de servicio de las 5:00 a las 23:00 horas y el último tren saldrá de las terminales a las 22:30 horas. El sábado 25 de diciembre será de las 7:00 a 24:00 horas.

Se aplicarán los mismos horarios el viernes 31 de diciembre y el sábado primero de enero, en Año Nuevo.

#AvisoMetro Este 24 de diciembre, el horario de servicio será de 5:00 a 23:00 horas, el último tren sale de terminales a las 22:30 horas. El 25 de diciembre ofreceremos servicio de 7:00 a 24:00 horas. ¡Toma previsiones! #MovilidadCDMX pic.twitter.com/RwcmvE9ZAJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 22, 2021



