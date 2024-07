Atención, engomado rojo, así aplicará el Hoy No Circula este miércoles 24 de julio

En la Ciudad de México y en el Estado de México se debe respetar el programa del Hoy No Circula todos los días. De no hacerlo, las autoridades tendrán la facultad de levantarte una multa e incluso podrían enviar tu vehículo al corralón. Es por eso que aquí te contamos los detalles para que no te sorprendan.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Hoy No Circula del miércoles 24 de julio

Para este miércoles 24 de julio del 2024, el Hoy No Circula afectará a los autos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, con holograma 1 y 2. Recordando que los hologramas 0 y 00 están exentos de las limitaciones establecidas, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos.

El programa del Hoy No Circula aplicará desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm, por lo que estará vigente durante todo el día en todas las alcaldías de la CDMX y en algunos municipios del Edomex.

No olvides la verificación vehicular obligatoria en CDMX

En adn40 te recordamos que ya comenzó la segunda verificación vehicular obligatoria de este año en la Ciudad de México. Es por eso que, si tu auto tiene engomado amarillo y terminación de placa 5 o 6, tendrás que verificar en estos meses de julio y agosto. Para conocer la fecha de verificación de los demás vehículos, puedes consultarlo en este link.

🚗✅ ¿Renovaste tus placas y no sabes cuando te toca verificar? ¿Sabes que hacer en caso de que concluya la vigencia de tu "00"? Infórmate, consulta el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre 2024 👉 https://t.co/pzHTuDNy21

Evita inconvenientes. pic.twitter.com/TXBdk5Qe3t — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) July 19, 2024

Los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Todos los municipios del Estado de México que tienen entrada a la Ciudad de México también tienen que respetar el programa del Hoy No Circula y son los siguientes:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán

Valle de Chalco

Por otro lado, todas las alcaldías de la Ciudad de México también tienen la obligación de respetar las reglas del programa para mantener una buena calidad del aire.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.