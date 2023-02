Hoy No Circula lunes 20 de febrero en CDMX y Edomex

De acuerdo con el programa Hoy No Circula que dió a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no podrán transitar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) son aquellos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, con holograma 1 y 2.

Según las autoridades estas restricciones aplican a partir de las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche de este lunes 20 de febrero debido al proograma Hoy No Circula.

Autos que están excentos del programa Hoy No Circula

La CAMe detalló que existen vehículos que quedan exentos alprograma Hoy No Circula, los cuales se mostrarán a continuación en el siguiente listado.



Vehículos con hologramas cero y doble cero.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Coches de personas con discapacidad.

Transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

Unidades que funcionen con gas natural.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Motocicletas

Vehículos que porten holograma “Exento”.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy no Circula?

No olvides que la multa por no respetar las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un equivalente entre los 1,924.40 a los 2,886.60 pesos mexicanos.

Es importante recordarte que a partir del próximo 1 de febrero de este 2023 se aplicará un aumento al cobro de las UMAS, por lo cual el pago de la multa podría llegar hasta los 2 mil 074.80 o los 3 mil 112.20 pesos.

