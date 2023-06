Hoy No Circula jueves 15 de junio de 2023: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Este jueves 15 de junio de 2023, el programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México y con el objetivo de que no multen, en adn40 te diremos cuáles son las placas de los vehículos que descansarán, de acuerdo con el programa establecido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

No debes olvidar que los horarios que establece el programa Hoy No Circula para este jueves 15 de junio son a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas. En caso de no respetar esta norma seguramente serán acreedor de una multa por parte de las autoridades de tránsito correspondientes.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación -dice un tuit de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/mE2LpuImUk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 11, 2023

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué vehículos no transitan por el Hoy No Circula este jueves 15 de junio?

Los vehículos que no pueden circular por las calles de la Ciudad de México ni del Estado de México este 15 de junio, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el programa Hoy No Circula son los que tienen engomado verde, terminación de placas 1 y 2 y que cuentan con el holograma de verificación 1 y 2. Esto con el objetivo de que baje la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autoridades me pueden multar?

Hay que señalar que no cualquier oficial de policía de la CDMX te puede colocar una multa, así que no te dejes engañar. Debes saber que los únicos están autorizados cuentan con un uniforme distintivo y tiene un brazalete auditable. Si quieres saber si está capacitado solo deberás escanear con tu celular el código QR de sus credenciales o su brazalete. En tu dispositivo móvil verás su identificación y una leyenda que dice “Autorizado para infraccionar”.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta y cómo realizar una verificación vehicular extemporánea en CDMX?

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los vehículos que no tienen las prohibiciones del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex y pueden circular cualquier día del año son los automóviles con los hologramas 0 y 00, además de los autos eléctricos e híbridos. Esto últimos tienen cero emisiones de efecto invernadero porque dependen de una batería para alimentar el motor y no quema algún tipo de combustible de manera interna.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.